DJ Ivis surge careca em foto na prisão após Justiça negar habeas corpus

DJ Ivis surge careca em foto na prisão Crédito: Reprodução/Twitter

Iverson de Souza Araújo, o DJ Ivis, surgiu com a cabeça raspada em fotos que começaram a circular na internet. Ele teve o cabelo totalmente cortado assim que chegou à Unidade Prisional Irmã Imelda Lima Pontes, de segurança máxima, em Aquiraz, em Fortaleza.

A Justiça negou no último sábado (17) o pedido de habeas corpus da defesa do artista, que foi preso no último dia 14 por agredir a ex-esposa, Pamella Holanda, na frente da filha de 9 meses do ex-casal.

Segundo informações do Notícias da TV, do Uol, DJ Ivis permanecerá preso por tempo indeterminado e, caso seja condenado por lesão corporal, poderá cumprir pena máxima de três anos em regime aberto ou semiaberto.