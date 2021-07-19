Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Agressor

DJ Ivis surge careca em foto na prisão após Justiça negar habeas corpus

Cantor foi preso no último dia 14 por agredir a ex-esposa, Pamella Holanda. Na web, foto sua na unidade prisional de segurança máxima de Fortaleza viralizou

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 16:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2021 às 16:14
DJ Ivis surge careca em foto na prisão
DJ Ivis surge careca em foto na prisão Crédito: Reprodução/Twitter
Iverson de Souza Araújo, o DJ Ivis, surgiu com a cabeça raspada em fotos que começaram a circular na internet. Ele teve o cabelo totalmente cortado assim que chegou à Unidade Prisional Irmã Imelda Lima Pontes, de segurança máxima, em Aquiraz, em Fortaleza. 
A Justiça negou no último sábado (17) o pedido de habeas corpus da defesa do artista, que foi preso no último dia 14 por agredir a ex-esposa, Pamella Holanda, na frente da filha de 9 meses do ex-casal. 
Segundo informações do Notícias da TV, do Uol, DJ Ivis permanecerá preso por tempo indeterminado e, caso seja condenado por lesão corporal, poderá cumprir pena máxima de três anos em regime aberto ou semiaberto.

Veja Também

Capixaba Sheyla Hershey vai gastar R$ 500 mil em novos seios de 12 litros

Rapaz diz ser filho de Junno Andrade, namorado de Xuxa, e pede R$ 100 mil

Luiza Brunet diz que não acredita que filha esteja grávida de Gabriel Medina

Em entrevista ao Fantástico, da Globo, neste domingo (18), Pamella revelou que em uma das brigas que teve com o ex-marido ele chegou a pegar uma faca. Os dois se conheceram pela internet em 2018 e, em janeiro de 2020, decidiram ir morar juntos. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

celebridades Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada
Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados