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"Há problema nisso?"

Cantor revela que fará cirurgia para aumentar o pênis e surpreende

Sertanejo Tiago, dupla de Hugo, anunciou que se submeterá ao aumento peniano para ganhar uns centímetros a mais e questionou: "Há problema nisso?"

Publicado em 03 de Julho de 2021 às 10:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2021 às 10:06
O cantor sertanejo Tiago, dupla de Hugo
O cantor sertanejo Tiago, dupla de Hugo Crédito: Reprodução/Instagram
O cantor sertanejo Tiago, dupla de Hugo, revelou que vai se submeter a uma cirurgia de aumento peniano e acabou pegando os fãs de surpresa ao fazer a revelação. 
“Sempre fui satisfeito. Mas se você tem 1 milhão na sua conta, e tem a oportunidade de dentro de uma honestidade, conseguir ter três… Há algum problema nisso?", questionou. 
Segundo ele, não há problema em aceitar as possibilidades que surgem. "Um golinho a mais não vai fazer mal pra ninguém!... É só um detalhe para que eu me sinta melhor, para eu ter novas sensações e descobrir como é isso", corroborou. 

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Vaidoso, o sertanejo já passou por outras intervenções cirúrgicas antes. Ele já fez o nariz, blefaroplastia e lipoaspiração no abdômen, segundo informações da Contigo. 

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