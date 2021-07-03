Cantor revela que fará cirurgia para aumentar o pênis e surpreende

O cantor sertanejo Tiago, dupla de Hugo, revelou que vai se submeter a uma cirurgia de aumento peniano e acabou pegando os fãs de surpresa ao fazer a revelação.
“Sempre fui satisfeito. Mas se você tem 1 milhão na sua conta, e tem a oportunidade de dentro de uma honestidade, conseguir ter três… Há algum problema nisso?", questionou.
Segundo ele, não há problema em aceitar as possibilidades que surgem. "Um golinho a mais não vai fazer mal pra ninguém!... É só um detalhe para que eu me sinta melhor, para eu ter novas sensações e descobrir como é isso", corroborou.
Vaidoso, o sertanejo já passou por outras intervenções cirúrgicas antes. Ele já fez o nariz, blefaroplastia e lipoaspiração no abdômen, segundo informações da Contigo.