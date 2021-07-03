Diogo Nogueira vai cozinhar na estreia de nova temporada do MasterChef

O sambista Diogo Nogueira Crédito: Divulgação

Diogo Nogueira, 40, vai fazer uma participação especial na estreia da oitava temporada do MasterChef Brasil. A competição culinária volta à programação da Band a partir da próxima terça-feira, às 22h30.

O sambista vai surpreender os participantes ao mostrar sua desenvoltura na cozinha. Ele vai se juntar aos concorrentes do reality show para entregar uma receita com peixe de água doce (podem ser usados Traíra, Piau, Pintado, Curimba, Pacu ou Tambaqui).

Durante o episódio, a chef Helena Rizzo, que entra na vaga deixada por Paola Carosella, vai dar uma aula sobre o pescado brasileiro. Os pratos que se destacarem nessa etapa, serão salvos da prova de eliminação.

Na sequência, haverá um teste de habilidade que pode salvar mais um participante. Vendados, os participantes terão que adivinhar o que estão provando de uma mesa com 60 ingredientes.

Já a primeira prova de eliminação da temporada será fazer um Devil's Food Cake, um bolo de chocolate em camadas típico da gastronomia americana. Além disso, os piores cozinheiros terão a chance de se salvar por meio de uma votação entre os colegas salvos, algo inédito no programa.