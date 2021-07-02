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Kim Kardashian já usa aplicativos de namoro para superar separação

Socialite e o rapper Kanye West romperam casamento de seis anos

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 16:47

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 jul 2021 às 16:47
A socialite Jim Kardashian
A socialite Kim Kardashian Crédito: FramePhoto/FolhaPress
Kim Kardashian, 40, parece que já quer fazer a fila andar após o rompimento do casamento de seis anos com o rapper Kanye West, 44. Ela estaria usando aplicativos de namoro para conhecer novos pretendentes.
Segundo uma fonte próxima a ela ao tabloide britânico InTouch Weekly, Kim, suas irmãs e amigos próximos estão usando esse artifício para descobrir quem estaria interessado na agora solteira Kardashian.
"Principalmente atletas entraram em contato, então a equipe de Kim passou a fazer as suas pesquisas e investigação, pois existem muitos caras duvidosos por aí que precisam ser verificados", emendou a fonte.
Com West, Kim tem quatro filhos. O pai os levou a uma viagem de férias ao México enquanto Kim faz trabalhos na Itália. "Mas Kim diz que se ela encontrar alguém por quem genuinamente sente uma conexão, ela irá em frente", acrescentou a fonte.
Em fevereiro de 2021, pouco depois de terminar de gravar a temporada final de seu programa do canal E!, Kardashian pediu divórcio do rapper. Ela alegou "diferenças irreconciliáveis" no casamento de quase sete anos. O casal concordou em dividir a guarda dos quatro filhos.

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A fila também já tinha andado para o rapper. Kanye West estaria namorando a modelo Irina Shayk, 35, segundo o Daily Mail. O tabloide inglês publicou fotos do casal em uma viagem à França.
O casal foi flagrado curtindo dias românticos juntos em um luxuoso hotel butique em Provence e comemorando os 44 anos do cantor. No mesmo dia, postou uma homenagem a ele nas redes sociais: "Feliz Aniversário. Te amo para o resto da vida!"
Os rumores de que Kanye estava namorando 'secretamente' a supermodelo russa surgiram no final de maio. Ela foi casada durante quatro anos com o ator Bradley Cooper, com quem tem um filho.

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