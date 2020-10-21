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De sextape à Casa Branca, Kim Kardashian West chega aos 40 anos

Socialite norte-americana completa 40 anos nesta quarta-feira (21)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2020 às 12:35

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 12:35

Imagem da empresária, soliciate e influêncer Kim Kardashian West
Imagem da empresária, soliciate e influêncer Kim Kardashian West Crédito: Instagram/@kimkardashian
Capas de revista, tapete vermelhos, discursos na Casa Branca, tudo é possível para Kim Kardashian West, que nesta quarta-feira (21) comemora seus 40 anos de idade. A segunda filha de Kris Jenner, 64, e do célebre advogado Robert Kardashian, morto em 2003, se tornou uma das principais influências da cultura pop nos últimos tempos.
Nascida em Los Angeles, Califórnia (EUA), Kim é a responsável por criar o legado do clã das Kardashians, como é conhecido atualmente. Com mais de 180 milhões de seguidores nas redes sociais, a socialite é reconhecida por muitos feitios, desde polêmicas envolvendo vídeo de sexo caseiro à criação das "selfies", e até mesmo do conceito de influenciadora digital.
Casada com o rapper Kanye West, 43, e mãe de quatro crianças, Kim Kardashian hoje assume o posto de possível primeira-dama norte-americana, já que seu marido concorre à Presidência dos Estados Unidos. Entretanto, essa não seria a primeira vez em que a empresária pisaria na Casa Branca.
Em 2018, Kim Kardashian foi convidada pelo atual presidente Donald Trump para debater sobre programas de reinserção de ex-presidiários na sociedade e no mercado de trabalho. No ano passado, ela discursou durante um evento sobre o assunto.
A socialite e advogada se transformou em uma voz potente na luta pela reforma do sistema penitenciário americano, dialogando com legisladores e governadores e escrevendo cartas em apoio a petições de clemência e, até mesmo, pagando as custas legais de pessoas que tentam sair da prisão.

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Engajada com a moda, showbusiness e causas sociais, Kim Kardashian rompeu tabus, mas nem tudo foi fácil como alguns especulam. Ela trabalhou por muitos anos como assistente de Paris Hilton, 39, e apenas em 2007 se tornou conhecida na mídia, por um motivo do qual até hoje a persegue: a polêmica sextape com o ex-namorado Raj J, 39.
Um ano antes do vídeo, com suas irmãs Kourtney, 41, e Khloé, 36, Kim abriu uma loja chamada DASH em Calabasas, Califórnia. Após o vazamento da sextape, Kim foi convidada a estrelar seu próprio reality show no canal E!, dando origem ao Keeping Up With the Kardashians, que com 19 temporadas foi cancelado pelo canal televiso neste ano. Foi a partir dele que surgiram vários spin-offs da família.
Estrela do reality, que lhe rendeu memes e situações inusitadas lembradas até hoje na internet, Kim Kardashian não escapou da Playboy. A socialite estampou a capa de revista norte-americana em dezembro de 2007, mesmo ano da estreia do programa, e conquistou toda a atenção da mídia. Kim não tem problema com a nudez. Ela é a responsável pelo termo "quebrar a internet", quando posou nua para a capa da revista Paper Magazine, em 2014.
Em comemoração aos 40 anos da socialite, o canal E! Brasil fará maratona inédita do reality Keeping Up With the Kardashians -que também está disponível na Netflix. No sábado (24), a partir das 10h50, e no domingo (25), às 15h10, os fãs de Kim Kardashian vão poder rever seus melhores momentos ao longo dos últimos 13 anos de televisão.

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