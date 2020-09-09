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Após 20 temporadas

Kim Kardashian anuncia fim de 'Keeping Up with de Kardashians'

A 19ª temporada do reality Keeping Up with the Kardashians estreia no dia 17 de setembro nos Estados Unidos

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 21:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 set 2020 às 21:53
A socialite e empresária Kim Kardashian
A socialite e empresária Kim Kardashian Crédito: Reprodução/Instagram @kimkardashian
No ar desde 2007, o reality show Keeping Up with the Kardashians (acompanhando os Kardashians, em tradução livre) vai ter seus últimos episódios inéditos exibidos em 2021. A informação foi dada por Kim Kardashian, 39, por meio de uma publicação feita nesta terça-feira (8) no Instagram.
"É com o coração pesado que tomamos a difícil decisão, como família, de dizer adeus ao Keeping Up with the Kardashians", escreveu a socialite, que alcançou o estrelado por meio do programa. "Depois do que serão 14 anos, 20 temporadas, centenas de episódios e inúmeros programas derivados, estamos mais do que gratos a todos vocês que nos assistiram por todos esses anos."
A mulher do rapper Kanye West, 43, destacou que os fãs do programa puderam acompanhar "bons e maus momentos, a felicidade, as lágrimas e os muitos relacionamentos e filhos" que ela teve ao longo dos anos. "Vamos sempre valorizar as memórias maravilhosas e as inúmeras pessoas que conhecemos ao longo do caminho", afirmou.
Ela também agradeceu aos produtores e ao canal E!, onde o programa é exibido originalmente, pelas "incontáveis horas documentando nossas vidas".
Ver essa foto no Instagram

To our amazing fans - It is with heavy hearts that weve made the difficult decision as a family to say goodbye to Keeping Up with the Kardashians. After what will be 14 years, 20 seasons, hundreds of episodes and numerous spin-off shows, we are beyond grateful to all of you whove watched us for all of these years  through the good times, the bad times, the happiness, the tears, and the many relationships and children. Well forever cherish the wonderful memories and countless people weve met along the way. Thank you to the thousands of individuals and businesses that have been a part of this experience and, most importantly, a very special thank you to Ryan Seacrest for believing in us, E! for being our partner, and our production team at Bunim/Murray, whove spent countless hours documenting our lives. Our last season will air early next year in 2021. Without Keeping Up with The Kardashians, I wouldnt be where I am today. I am so incredibly grateful to everyone who has watched and supported me and my family these past 14 incredible years. This show made us who we are and I will be forever in debt to everyone who played a role in shaping our careers and changing our lives forever. With Love and Gratitude, Kim

Uma publicação compartilhada por Kim Kardashian West (@kimkardashian) em

"Nossa última temporada irá ao ar no início do próximo ano em 2021", informou. "Sem Keeping Up with the Kardashians, eu não estaria onde estou hoje. Sou extremamente grata a todos que assistiram e apoiaram a mim e à minha família nos últimos 14 anos incríveis. Este programa nos tornou quem somos e eu estarei em dívida para sempre com todos que desempenharam um papel na formação de nossas carreiras e mudando nossas vidas para sempre."
A 19ª temporada de Keeping Up with the Kardashians estreia no dia 17 de setembro nos Estados Unidos.
Além do título original, outros 12 programas foram derivados do programa (os chamados spin offs). São eles Kourtney & Khloe Take Miami, Kourtney & Kim Take New York, Kourtney & Kim Take Miami, Kourtney & Khloe Take the Hamptons, Khloe & Lamar, Sex with Brody, I Am Cait, DASH Dolls, Life of Kylie, Rob & Chyna, Revenge Body com Khloe Kardashian e Flip It Like Disick.
Em comunicado, o E! disse que o programa vai fazer falta em sua grade. "Junto com todos vocês, gostamos de acompanhar os momentos íntimos que a família tão corajosamente compartilhou, permitindo-nos entrar em suas vidas diárias", afirma o texto.
"Vamos sentir falta deles de todo o coração, [mas] respeitamos a decisão da família de viver suas vidas sem nossas câmeras", prossegue o comunicado. "Ainda não é o nosso adeus final, estamos entusiasmados com o lançamento da nova temporada de Keeping Up with the Kardashians em 17 de setembro, com a última temporada sendo exibida em 2021. Agradecemos a toda a família extensa e nossos parceiros de produção, Bunim Murray e Ryan Seacrest Produções para embarcar neste fenômeno global juntos."

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