Kim Kardashian é processada por não pagar funcionários de limpeza

A socialite Kim Kardashian Crédito: Reprodução/Instagram @kimkardashian

A socialite Kim Kardashian, 40, tem mais um motivo para se preocupar. Além de ter de lidar com o processo de separação do rapper Kanye West, 43, agora está sendo processada por dar más condições de trabalho a funcionários e por não pagá-los corretamente.

Segundo o TMZ, são sete os ex-funcionários que movem ação contra ela. Eles alegam que Kim não teria pago corretamente os salários dos colaboradores nem mesmo as horas extras. Ela também não teria permitido intervalos para refeições.

Os ex-funcionários também dizem que nunca foram pagos em dia e que 10% de seus salários eram tirados dos impostos e que ela não teria repassado a eles o valor.

Documentos adquiridos pelo site informam que os funcionários teriam sido avisados que seriam empregados em tempo integral, mas que foram tratados como contratados independentes, o que acarretou em perda de benefícios.

Um dos colaboradores conta que, ao perguntar sobre horas extras e horário de descanso, foi demitido na mesma hora. O filho dele, com 16 anos, também trabalhava para Kim, segundo ele, horas a mais do que a lei permite a alguém dessa idade.

Um representante de Kardashian revelou que na realidade é uma empresa terceirizada quem cuida dos serviços de limpeza e manutenção de sua mansão e que ela não sabia das condições acordadas entre as partes.

E se defende ao dizer que Kim nunca deixou de pagar a um fornecedor por seus serviços e espera que o problema entre esses trabalhadores e o fornecedor que os contratou possa ser resolvido amigavelmente em breve.

A socialite fez sua estreia oficial na lista anual de bilionários da revista Forbes, divulgada em abril. A socialite e estrela de reality shows alcançou um patrimônio estimado em US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,6 bilhões).

SEPARAÇÃO

Kim Kardashian e Kanye West estão em processo de separação, segundo noticia o Page Six, nesta terça (5). De acordo o jornal, a empresária já contratou uma advogada especializada em divórcio de celebridades. Juntos desde 2012 e casados há seis anos, eles são pais de quatro filhos.

"Eles estão mantendo tudo discreto, mas estão prontos. Kim contratou Laura Wasser e eles estão em negociações", afirmou uma fonte ao Page Six. Wasser já representou Angelina Jolie, Britney Spears e Johnny Depp em processos de separação. A advogada cuidou também do divórcio de Kardashian do jogador de basquete Kris Humphries, com que foi casada de 2011 a 2013.

Os rumores sobre o fim do relacionamento entre a empresária e o rapper aumentaram nas últimas semanas na mídia americana, após ela ser vista sem a aliança de casamento. Além disso, Kanye West permaneceu em seu rancho em Wyoming durante as festas de fim de ano.

"Kim fez Kanye ir para lá [Wyoming] para que eles pudessem viver vidas separadas e discretamente resolver as coisas para se separarem e se divorciarem. Ela está pronta", disse a fonte não identificada ao Page Six.

Por outro lado, o tabloide diz que West também estava cansado das extravagâncias da família Kardashian. Em julho do ano passado, o rapper tuitou que tentava se divorciar da esposa há dois anos.