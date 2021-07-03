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Morador do ES tem pintura publicada por Anitta no Instagram

Hendrio se inspirou no movimento surrealista do Brasil para colocar a Girl From Rio na identidade da clássica Abaporu, obra de Tarsila do Amaral e uma das mais valiosas do País

Publicado em 03 de Julho de 2021 às 08:00

Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

03 jul 2021 às 08:00
Publicitário do ES, Hendrio Hendrix faz releitura de
Publicitário do ES, Hendrio Hendrix faz releitura de "Abaporu" e Anitta reposta: "Diva" Crédito: Arquivo pessoal
O publicitário Hendrio Valgas é só alegria. Morador de Vitória, ele teve sua arte compartilhada por Anitta na última semana. Sim, a patroa postou em seus Stories, do Instagram, a releitura do "Abaporu" que o rapaz produziu, inspirado no hit "Girl From Rio", lançado no mês de abril.
Anitta foi não só a inspiração para o publicitário por formação como também a impulsionadora de audiência que ele vem recebendo desde então. Segundo ele, após postar a obra e ser notado até pela própria Girl From Rio, a equipe da Poderosa também entrou em contato para parabenizá-lo.
Publicitário do ES, Hendrio Hendrix faz releitura de
Publicitário do ES, Hendrio Hendrix faz releitura de "Abaporu" e Anitta reposta: "Diva" Crédito: Reprodução/Instagram @anitta
“A Rainha Matos (influenciadora) ajudou, fez chegar até a Anitta... E ela mesma compartilhou, curtiu, a equipe dela falou comigo. E a minha intenção era provocar esse impacto, então tive sucesso”, analisa.
Baiano, Hendrio se divide entre morar no Espírito Santo e Santa Catarina, de onde parte de sua família é natural. Numa das estadias pelo ES, produziu a releitura da tela clássica de Tarsila do Amaral.
"Desde o colégio, eu estudei muito a Tarsila. Na minha infância toda, na verdade. Me apaixonei pelo trabalho dela. Comecei a fazer algumas releituras para entender como eu poderia dar uma identidade para o que eu estava fazendo, queria ressignificar o Abaporu... E decidi fazer com Anitta porque ela é minha diva (risos)”, declara o fã da carioca.
"Tentei fazer o que Andy Warhol fez com Marilyn Monroe. Anitta é uma diva e ela e o Abaporu são símbolos do Brasil "
Hendrio Hendrix - Publicitário
O publicitário Hendrio Hendrix
O publicitário Hendrio Hendrix Crédito: Arquivo pessoal
Hendrio também considera que a ideia de não retratar a cantora de forma realista, como ela diz já ter visto outros artistas fazerem, pode ter chamado a atenção de Anitta. “O ‘não’ eu já tinha. Talvez mesmo assim ela não curtisse, mas eu dei uma estudada antes de resolver retratá-la. Reparei que muita gente que homenageava ela com obras de arte faziam retratos realistas e pensei que ela fosse gostar de algo fora desse padrão, porque é como ela é”, começa.
A obra que o publicitário usou para se inspirar, o Abaporu, faz parte do movimento surrealista no Brasil, mesmo estilo que Hendrio buscou manter na releitura que fez. “Como disse, tinha feito umas tentativas antes, mas sem famosos. Anitta foi a primeira. E se eu tivesse que fazer mais alguma coisa nesse sentido, seria Anitta a escolhida de novo (risos)”, finaliza.

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Apesar de ser publicitário formado, Hendrio hoje trabalha com obras de arte e as releituras são parte dos projetos em que ele se empenha. “Estou com um outro projeto agora, que é dar vida à personagem do Abaporu. A gente está para dar vida a ela com um bailarino e eu vou assinar a direção da produção”, adianta, apesar de ainda não haver data para a realização.
E conclui: “Até que pela repercussão, penso, sim, em fazer novos trabalhos envolvendo artistas e famosos. Mas tem que ter propósito, como agora, quando fiz com Anitta. Isso pode ter sido um diferencial para ela ter gostado e compartilhado”.

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