Capixabas bombam com paródias e desafios de famosos nas redes sociais

Maju Barcelos e Paula Ferraz se inspiraram em Joelma e Anitta. Crédito: Instagram/@paula.ff e @ju_cacheada_

Luz, câmera e criatividade! Esse é o lema das pessoas que vivem da internet e precisam conquistar o público. Através de danças, músicas e vídeos divertidos é possível engajar os internautas e até mesmo viralizar. Um exemplo de ideia que marcou a internet e atraiu muitos seguidores foram os vídeos de paródias dos clipes de cantoras brasileiras. O que deixa tudo mais interessante é que essas regravações foram produzidas por capixabas.

A "Garota de Bebedouro": Paula Ferraz ficou conhecida por esse apelido justamente após a regravação do mais recente clipe da cantora Anitta, "Girl from Rio", bombar na internet. O vídeo no Instagram da influencer de Bebedouros, em Linhares, já conta com mais de 51 mil visualizações.

Assim como a Anitta, Paula recriou o clipe na sua terra natal para valorizar sua origem. Ela conta que, assim que assistiu o clipe da carioca, sentiu necessidade de representar a sua cidade. "Eu preciso fazer esse vídeo e mostrar também para as pessoas de onde eu vim", conta ela.

A produção do vídeo ocorreu na Lagoa do Cachorrão com muita farofada e diversão. O clipe completo foi gravado no mesmo dia e com colaboração e participação de familiares e amigos, também de Bebedouros. "Já assisti muito o vídeo oficial da Anitta, tentei chegar o mais próximo possível, mas de acordo com a minha realidade", afirma Paula.

Outra linharense para lá de criativa é a Maju Barcelos, uma fã apaixonada pela cantora Joelma. Ela se inspira em todos os detalhes como figurino, maquiagem e coreografia da ídola paraense. Sua história como fã da Joelma começou quando ainda era criança, pela fascinação com as danças, o bate cabelo, as roupas e as botas.

Maju conta que é sempre uma correria para ela e a equipe produzirem os conteúdos. "Eu deixo meus amigos loucos", explica ao falar do perfeccionismo que o seu trabalho exige.

Já em relação às produções, Maju explica que é tudo caseiro: "Vamos em uma papelaria, compro um papel, passo cola aqui, pinto ali e no final sai perfeito".

Ela, inclusive, já foi reconhecida em seus vídeos pela própria Joelma, que curtiu, comentou e compartilhou nas redes sociais. Além dos vídeos inspirados na Joelma, Maju faz outras diversas produções audiovisuais em seu Instagram.