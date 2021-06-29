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Capixabas bombam com paródias e desafios de famosos nas redes sociais

Com muita inspiração e um toque de criatividade, Maju e Paula se inspiraram em cantoras brasileiras para produzirem seus conteúdos
Daniela Salgado

Daniela Salgado

Publicado em 

29 jun 2021 às 14:00

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 14:00

Maju Barcelos e Paula Ferraz se inspiraram em Joelma e Anitta.
Maju Barcelos e Paula Ferraz se inspiraram em Joelma e Anitta. Crédito: Instagram/@paula.ff e @ju_cacheada_
Luz, câmera e criatividade! Esse é o lema das pessoas que vivem da internet e precisam conquistar o público. Através de danças, músicas e vídeos divertidos é possível engajar os internautas e até mesmo viralizar. Um exemplo de ideia que marcou a internet e atraiu muitos seguidores foram os vídeos de paródias dos clipes de cantoras brasileiras. O que deixa tudo mais interessante é que essas regravações foram produzidas por capixabas.
A "Garota de Bebedouro": Paula Ferraz ficou conhecida por esse apelido justamente após a regravação do mais recente clipe da cantora Anitta, "Girl from Rio", bombar na internet. O vídeo no Instagram da influencer de Bebedouros, em Linhares, já conta com mais de 51 mil visualizações.
Assim como a Anitta, Paula recriou o clipe na sua terra natal para valorizar sua origem. Ela conta que, assim que assistiu o clipe da carioca, sentiu necessidade de representar a sua cidade. "Eu preciso fazer esse vídeo e mostrar também para as pessoas de onde eu vim", conta ela.
A produção do vídeo ocorreu na Lagoa do Cachorrão com muita farofada e diversão. O clipe completo foi gravado no mesmo dia e com colaboração e participação de familiares e amigos, também de Bebedouros. "Já assisti muito o vídeo oficial da Anitta, tentei chegar o mais próximo possível, mas de acordo com a minha realidade", afirma Paula.
Outra linharense para lá de criativa é a Maju Barcelos, uma fã apaixonada pela cantora Joelma. Ela se inspira em todos os detalhes como figurino, maquiagem e coreografia da ídola paraense. Sua história como fã da Joelma começou quando ainda era criança, pela fascinação com as danças, o bate cabelo, as roupas e as botas.
Maju conta que é sempre uma correria para ela e a equipe produzirem os conteúdos. "Eu deixo meus amigos loucos", explica ao falar do perfeccionismo que o seu trabalho exige. 
Já em relação às produções, Maju explica que é  tudo caseiro: "Vamos em uma papelaria, compro um papel, passo cola aqui, pinto ali e no final sai perfeito".
Ela, inclusive, já foi reconhecida em seus vídeos pela própria Joelma, que curtiu, comentou e compartilhou nas redes sociais. Além dos vídeos inspirados na Joelma, Maju faz outras diversas produções audiovisuais em seu Instagram.
*Conteúdo feito em parceria com o "Em Movimento"

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