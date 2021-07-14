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MasterChef: Gabriel é eliminado ao preparar o pior tímpano da noite

Cristina, 51, também teve o prato criticado pelos jurados, mas foi salva por decisão dos competidores que estavam no mezanino

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 12:31

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 jul 2021 às 12:31
Gabriel, 19, foi o segundo eliminado da oitava temporada do MasterChef Brasil, que estreou no início do mês na Band. Para os jurados, ele fez a pior receita de tímpano entre os concorrentes.
Outra participante, Cristina, 51, também teve o prato criticado, mas foi salva por decisão dos participantes que estavam no mezanino e tiveram o poder de salvar um dos três candidatos à eliminação. A terceira foi Amanda, 26.
Gabriel, participante do Masterchef
Gabriel, 19, é natural de Andradas (MG) Crédito: Divulgação/Band
A falta de tempero e de "personalidade" nos pratos dos três piores da noite foi destacada pelo chef Érick Jacquin, 56. "Os três não chegaram a levar a gente para o Sul da Itália", ele disse, em referência ao local de origem do tímpano. Para Jacquin, Gabriel fez um prato "sem graça".
O programa desta terça-feira (13) teve a participação do jornalista e apresentador Zeca Camargo, 58, fã de viagens e gastronomia. O autor de "A Fantástica Volta ao Mundo" apresentou o prato típico da gastronomia italiana e estrela do filme "A Grande Noite" (1996), de Stanley Tucci.

O QUE É TÍMPANO?

Zeca experimentou o tímpano pela primeira vez, servido no formato de um instrumento de percussão, em Nova York. O prato é uma torta recheada com macarrão, carne, legumes, almôndegas e outros ingredientes.
"O único cara que eu conheço que já tinha comido tímpano", brincou a apresentadora Ana Paula Padrão, 55. "Mas não tão gostoso como o do MasteChef", ele respondeu.
O episódio teve cenas de desespero por causa das dificuldades na hora de cozinhar. A jornalista Helena, 43, chorou durante a prova, mas fez o melhor tímpano da noite e ganhou elogios. Amanda ficou nervosa durante o preparo da massa, feita de farinha de trigo e ovo e que deve ser fina.

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RESUMO DA TEMPORADA

Na semana passada, o primeiro eliminado foi Bernardo, 40. Ele preparou o pior Devil's Food Cake (bolo do Diabo), doce de chocolate clássico da culinária norte-americana, na prova de eliminação.
Depois de uma temporada com novos concorrentes toda semana, o MasterChef retornou às origens. Esta oitava temporada tem 23 participantes, um eliminado por semana e um único vencedor, que ganhará um prêmio de R$ 300 mil.
Dois participantes da edição infantil realizada em 2015, o MasterChef Júnior, participam: Daphne e Eduardo. Além disso, Heitor, Juliana A. e Renato, que participaram no ano passado (em que a cada semana todo o elenco era trocado), também estão de volta.
Outro destaque é o nome de Isabella Scherer, 25, conhecida como atriz em produções como "Malhação - Viva a Diferença" (Globo), na qual viveu a personagem Clara. Ela é filha do ex-nadador Fernando Scherer, 46, e ex-namorada de Fiuk, 30.

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