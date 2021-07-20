Ana Maria Braga é cobrada por dívida de R$ 20 mil de casa que ela vendeu

A apresentadora Ana Maria Braga Crédito: Globo/Divulgação

A Prefeitura de São Paulo pediu execução fiscal contra Ana Maria Braga por uma dívida de R$ 20 mil de IPTU. O imóvel pelo que a tarifa se refere, no entanto, não pertence mais à apresentadora do Mais Você, na Globo, desde 2017. Ou seja, a falta do pagamento não é culpa da comunicadora.

Ao Notícias da TV, do Uol, a assessoria de Ana Maria Braga explicou que a apresentadora vendeu a casa no Jardim Europa, zona Sul de São Paulo, há quatro anos. O nome da artista só aparece na ação porque o atual proprietário não fez todos os trâmites de transferência de imóvel que são devidos.

No último dia 15, a Vara de Execuções Fiscais da Justiça de São Paulo citou Ana no processo que tem o valor exato de R$ 20.350,00. A decisão diz que ela deveria ser informada da pendência e, a partir do dia da notificação, teria cinco dias para regularizar o caso.