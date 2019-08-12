Messi posa com os filhos e exibe corpão sarado

Lionel Messi mostrou um tanquinho bastante chamativo em uma foto que postou ao lado dos filhos, Thiago, de 6 anos, e Matteo, de 3 anos. Ao lado do pai sem camisa, os meninos vestiam uniformes do Barcelona.
"Ainda me recuperando, hoje com dois parceiros de treino muito especiais", escreveu o craque na legenda do clique, que sofreu uma lesão recentemente.
Messi, que ainda é pai de Ciro, de 1 ano, sofreu uma lesão de grau um na panturrilha direita durante um treino no Barcelona na última segunda (5).