Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Trincado

Messi posa com os filhos e exibe corpão sarado

Jogador treinou ao lado dos filhos mais velhos

Publicado em 12 de Agosto de 2019 às 06:30

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

12 ago 2019 às 06:30
Lionel Messi mostrou um tanquinho bastante chamativo em uma foto que postou ao lado dos filhos, Thiago, de 6 anos, e Matteo, de 3 anos. Ao lado do pai sem camisa, os meninos vestiam uniformes do Barcelona
> Namorado de Larissa Manoela posa sem camisa e corpão choca fãs
"Ainda me recuperando, hoje com dois parceiros de treino muito especiais", escreveu o craque na legenda do clique, que sofreu uma lesão recentemente. 
> Quer receber todas as novidades de cultura e entretenimento do ES? CLIQUE AQUI e participe do grupo de Whatsapp do Divirta-se
Messi, que ainda é pai de Ciro, de 1 ano, sofreu uma lesão de grau um na panturrilha direita durante um treino no Barcelona na última segunda (5). 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt
Imagem de destaque
Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados