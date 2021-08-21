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'Menstruação não é vergonha, é o divino dentro de nós', diz Aline Riscado

Durante live, influenciadora menstruou enquanto usava calça branca e usou as redes sociais para desmistificar o assunto

Publicado em 21 de Agosto de 2021 às 10:19

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

21 ago 2021 às 10:19
A modelo e atriz Aline Riscado
A modelo e atriz Aline Riscado Crédito: Ale de Souza
Aline Riscado esteve entre os assuntos mais comentados nas redes sociais nesta quinta-feira, 19, devido a um acontecimento comum e natural. A influenciadora menstruou durante uma live.
No Instagram, ela estava na transmissão ao vivo enquanto fazia ioga. Em um determinado momento, Aline, que usava uma calça branca, ficou menstruada e não interrompeu a prática.
A atriz publicou o vídeo da aula e aproveitou o acontecimento para desmistificar o tema nas redes sociais. "Escrevo emocionada e com o coração vibrando gratidão por ter sido um canal divino pra normalizar algo divino e que só acontece com nós, mulheres, deusas, bruxas e tudo mais o que quisermos ser: a menstruação", iniciou.
"Durante a aula, eu me sujei sim, a coisa mais normal da vida, e que pode acontecer com todas nós! Eu não me troquei e, daqui pra frente, nunca mais me trocarei quando isso acontecer de novo! Vocês não fazem ideia de como eu estou me sentindo liberta neste momento!", afirmou.
"Mulheres, meninas amadas: menstruação não é vergonha, não é nojento. É o divino dentro de nós! Menstruação é vida e devemos ter muito orgulho de sangrar todos os meses. Eu tenho orgulho de ser mulher e eu amo sangrar", finalizou.

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