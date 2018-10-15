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No Texas

Melania Trump esclarece episódio em que surgiu com jaqueta polêmica

'É óbvio que eu não coloquei minha jaqueta para crianças', alertou a primeira-dama
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2018 às 12:57

Publicado em 15 de Outubro de 2018 às 12:57

A primeira-dama dos Estados Unidos Melania Trump disse no sábado, 13, que queria enviar uma mensagem para a imprensa quando em junho escolheu uma capa de chuva com uma mensagem enigmática para visita o Texas, onde se reuniu com crianças imigrantes que foram separadas dos pais.
. Crédito: Reprodução/Instagram @flotus
Em uma entrevista ao canal ABC News, Melania falou sobre a controversa jaqueta com a frase "Eu realmente não me importo, e você?" em letras maiúsculas brancas. "Eu preferiria que (a mídia) se concentrasse no que eu faço e nas minhas iniciativas, em vez do que eu uso", disse.
"É óbvio que eu não coloquei minha jaqueta para crianças. Eu usei o casaco para entrar e sair do avião; foi para as pessoas e para a mídia de esquerda que estavam me criticando", afirmou Melania.

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