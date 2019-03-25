Mel B diz já ter dormido com colega de Spice Girls: "Ela vai me odiar"

Spice Girls Crédito: Reprodução/Instagram @spicegirls

Em uma recente entrevista ao programa britânico Piers Morgan's Life Stories, Mel B, 43, integrante das Spice Girls, revelou um envolvimento sexual que teve com uma das companheiras de banda.

Segundo o jornal Daily Mail, que teve acesso à entrevista e publicou trechos dela neste domingo (24), Mel B foi questionada sobre o relacionamento com as garotas do grupo, ao que ela teria respondido que "nós todas já dormimos em uma cama juntas, mas nem todas dormimos 'desse jeito'".

Questionada novamente sobre se teria dormido com a integrante Geri Halliwell, 46, "desse jeito", ela confirmou e disse que esperava que Geri não se sentisse mal pela repercussão do assunto.

"Ela vai me odiar por isso, porque é toda fina com sua casa de campo com o marido, mas é um fato. Aconteceu, simplesmente, e nós rimos disso. Foi só uma coisa divertida".

A cantora também afirmou que todas elas já se beijaram coletivamente. Mel C, 45, acompanhava o programa da plateia e negou saber das informações reveladas por Mel B. A entrevistada rebateu:

"Tá bom Mel! Quando eu coloquei um piercing na minha língua, todas nós nos beijamos. Mas foi só um beijo, porque e queria saber como era a sensação. Foi só um beijo bobo, nada sexual".

O jornal foi atrás de fontes que comentassem a reação de Geri às declarações. Segundo ele, a cantora teria temido que as alegações acarretassem possíveis prejuízos ao retorno das Spice Girls e ao seu casamento.

"Desde que casou com o Christian, Geri trabalhou muito para se livrar de sua antiga imagem, sensual, e se reinventar como uma esposa perfeita. Mel imediatamente ligou para Geri para reparar os estragos", disse uma fonte ao Daily Mail.

"A turnê vai acontecer em dois meses e elas não querem que nada prejudique, mas ela realmente ficou com medo disso chatear o marido de Geri e causar problemas para ela".