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FAMA

Meia-irmã de Meghan Markle quebra tornozelo em acidente de carro, afirma site

Paparazzi teria sido motivo do acidente com a irmã da futura princesa

Publicado em 17 de Maio de 2018 às 18:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2018 às 18:37
Samantha Grant é a meia-irmã de Meghan Markle Crédito: Reprodução/iTV1
A meia-irmã de Meghan Markle, Samantha Grant, de 53 anos, foi levada a um hospital por ter sofrido fratura no tornozelo após um acidente de carro, informou o site TMZ.
Segundo o relato do namorado dela ao portal, os dois estavam em um carro, em uma via na Flórida perto de um pedágio, quando se depararam com um paparazzi. O fotógrafo teria se colocado na frente deles para obter uma foto nítida. Ao desviar o carro para a esquerda a fim de evitar o registro, o namorado de Samantha fez o veículo bater em uma barreira de concreto.
Ele contou que Samantha bateu no para-brisa e caiu no tapete do carro. Por ter esclerose múltipla, ela foi incapaz de se levantar sozinha. Segundo ele o fotógrafo fugiu do local.
POLÊMICAS
Às vésperas de seu casamento com o príncipe Harry, a família da atriz americana tem ganhando o noticiário pelas declarações e atitudes polêmicas.
Depois que o meio-irmão dela, Thomas Markle Jr., enviou uma carta a Harry pedindo que cancelasse o casamento, ele se desculpou e pediu para ser convidado para a cerimônia.
Samantha, recentemente, admitiu que pagou uma empresa de paparazzi para tirar fotos do pai delas a fim de que ele tivesse uma boa imagem diante da imprensa.
Na manhã desta quinta-feira, Meghan confirmou que o pai não irá ao casamento devido ao seu estado de saúde. Ele sofreu um ataque cardíaco há algumas semanas e passou por uma cirurgia para obstrução de artérias na quarta-feira, dia 16.

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