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Meghan Markle teria provocado demissão de assistente pessoal

Segundo uma fonte do jornal britânico 'The Mirror', a duquesa fazia muitas exigências a Melissa Toubati e a teria feito chorar

Publicado em 06 de Dezembro de 2018 às 19:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2018 às 19:20
Meghan Markle Crédito: Reprodução/Instagram @zadovoljnahr
No começo de novembro, a imprensa internacional noticiou a demissão da assistente pessoal de Meghan Markle. Agora, uma fonte do jornal britânico The Mirror disse que o motivo teria sido a própria duquesa de Sussex.
Segundo a pessoa, que não foi identificada, Melissa Toubati, de 39 anos, estava constantemente sob pressão, porque Meghan demandava muito dela e a teria feito chorar.
"O trabalho dela era altamente pressionado e, no fim, ficou demais. Ela aguentou bastante. Meghan exigia muito dela e isso acabou com ela em lágrimas", disse.
Melissa deixou o posto depois de seis meses de trabalhos prestados à duquesa. A assistente também teria exercido um "papel pivô" no sucesso da cerimônica de casamento entre Meghan e o príncipe Harry.
"Melissa é totalmente profissional e fantástica em seu trabalho, mas as coisas vieram à tona e foi mais fácil para ambas seguir caminhos separados", comentou a fonte.
A imprensa internacional não deu detalhes sobre a demissão de Melissa, e algumas pessoas ponderam que o volume de trabalho geralmente é alto para assistentes reais. No caso, Meghan e sua auxiliar apenas não teriam tido compatibilidade para trabalhar juntas.

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