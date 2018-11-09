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Meghan Markle quer criar filhos 'que saibam o valor real das coisas'

Os primos do bebê de Meghan e Harry crescem cercados de atenção dos pais e diversas regalias

Publicado em 09 de Novembro de 2018 às 13:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2018 às 13:12
. Crédito: Reprodução/Instagram @hrhmeghanmarkle
Meghan Markle e o príncipe Harry estão à espera do primeiro filho, que deve nascer na 'primavera britânica' do ano que vem. Além das especulações em relação ao sexo e nome da criança, muita gente imagina como seria a criação do bebê.
O jornalista Omid Scobie, um dos correspondentes oficiais de Buckingham, acabou dando pistas sobre o assunto. Em entrevista ao US Weekly, ele revelou: "Meghan pretende criar filhos que saibam o valor real das coisas da vida".
Omid também disse que a duquesa quer que o filho ou filha saiba usar ônibus e metrô para se locomover, além de atividades domésticas simples. "Eles terão tarefas em casa e trabalharão quando tiverem idade. Não serão mimados", garantiu o correspondente.
Os primos do bebê de Meghan e Harry crescem cercados de atenção dos pais e diversas regalias. George e Charlotte, filhos do príncipe William e de Kate Middleton, as duas crianças mais velhas, são levadas pelos próprios pais à escola.

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