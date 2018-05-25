Capacitação

Meghan Markle passsará por treinamento com a secretária da rainha

Meghan vai passar por uma espécie de curso intensivo para aprender todas as suas funções, desde detalhes sobre eventos oficiais até regras de comportamento e etiqueta

Publicado em 25 de Maio de 2018 às 12:00

Redação de A Gazeta

Meghan Markle Crédito: Reprodução/Instagram @hrhmeghanmarkle
Entrar para a família real britânica exige seguir uma série de protocolos e tradições, que não acabam com a oficialização do casamento.
Após casar-se com príncipe Harry no dia 19 de maio e ser nomeada duquesa de Sussex, Meghan Markle agora terá de passar por um treinamento. As informações são do The Sun.
Durante seis meses, Meghan vai passar por uma espécie de curso intensivo para aprender todas as suas funções, desde detalhes sobre eventos oficiais até regras de comportamento e etiqueta. E, para isso, ela vai contar com a tutoria de Samantha Cohen, secretária particular da rainha Elizabeth II.
A rainha 'emprestou' Samantha, que trabalha com a família real há 17 anos, por ser uma das assessoras de maior confiança dela. "O escritório [de Harry e Meghan] vai ficar bastante ocupado", disse uma fonte ao The Sun.

