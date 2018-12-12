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BIZARRO

Meghan Markle e príncipe Harry viram estátuas vivas 'assustadoras'

Modelos com máscaras do duque e da duquesa de Sussex posaram para fotos em cenário natalino

Publicado em 12 de Dezembro de 2018 às 16:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2018 às 16:12
12/12/2018 - Museu Madame Tussauds, em Berlim, apresenta estátuas vivas de Meghan Markle e príncipe Harry Crédito: Twitter/@bdnews24
Depois das estátuas de cera, Meghan Markle e o príncipe Harry ganharam uma versão de estátuas no museu Madame Tussauds de Berlim. O resultado, porém, é um tanto incômodo.
As figuras do duque e da duquesa de Sussex grávida foram apresentadas nesta terça-feira, 11, depois de já terem sido vistas nas ruas da cidade.
Os modelos por trás das máscaras, consideradas "incrivelmente assustadoras", posaram para fotos em um cenário natalino.
Um vídeo publicado no Facebook do museu na quarta-feira, 5, mostra o casal em uma via movimentada fazendo 'compras para o bebê'. Meghan e Harry anunciaram em outubro que estavam esperando um filho.

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