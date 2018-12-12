Meghan Markle e príncipe Harry viram estátuas vivas 'assustadoras'

12/12/2018 - Museu Madame Tussauds, em Berlim, apresenta estátuas vivas de Meghan Markle e príncipe Harry Crédito: Twitter/@bdnews24

Depois das estátuas de cera, Meghan Markle e o príncipe Harry ganharam uma versão de estátuas no museu Madame Tussauds de Berlim. O resultado, porém, é um tanto incômodo.

As figuras do duque e da duquesa de Sussex grávida foram apresentadas nesta terça-feira, 11, depois de já terem sido vistas nas ruas da cidade.

Os modelos por trás das máscaras, consideradas "incrivelmente assustadoras", posaram para fotos em um cenário natalino.