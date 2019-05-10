Meghan Markle e príncipe Harry não têm custódia do filho, Archie

Há uma lei que vigora na Inglaterra há mais de três séculos que determina que esse direito é da chefe de Estado - figura atualmente representada pela. Ela que guarda o ofício de todos os netos, bisnetos e tataranetos.

"Isso data do Rei George I, nos anos 1700, e as leis nunca mudaram. Ele fez isso porque tinha um relacionamento muito ruim com seu filho, George II. Então, ele criou uma lei que dizia que o Rei seria guardião legal de seus netos", disse a especialista em realeza Marlene Koenig para a revista Cosmo.