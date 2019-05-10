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É de Elizabeth II

Meghan Markle e príncipe Harry não têm custódia do filho, Archie

Todos os novos membros nascidos na família real britânica têm a custódia guardada pela rainha Elizabeth II

Publicado em 

10 mai 2019 às 12:16

Publicado em 10 de Maio de 2019 às 12:16

Crédito: Reprodução/Instagram @meghanmarkle_official
Apesar de ser filho de Meghan Markle e príncipe Harry, a custódia de Archie não é do casal. 
Há uma lei que vigora na Inglaterra há mais de três séculos que determina que esse direito é da chefe de Estado - figura atualmente representada pela rainha Elizabeth II. Ela que guarda o ofício de todos os netos, bisnetos e tataranetos. 
A regra também é aplicada aos filhos de Kate Middleton e príncipe William
"Isso data do Rei George I, nos anos 1700, e as leis nunca mudaram. Ele fez isso porque tinha um relacionamento muito ruim com seu filho, George II. Então, ele criou uma lei que dizia que o Rei seria guardião legal de seus netos", disse a especialista em realeza Marlene Koenig para a revista Cosmo. 

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