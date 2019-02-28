Meghan Markle e príncipe Harry esperam por um menino, diz site

Meghan Markle e o príncipe Harry Crédito: Reprodução | Instagram

A atriz Meghan Markle, 37, e o príncipe Harry, 34, estão aguardando um menino, segundo informações do site Us Weekly. A revelação do sexo da criança aconteceu em um chá de bebê organizado por Meghan em Nova York. A duquesa fez o anúncio para cerca de 15 amigos mais próximos.

Essa foi a primeira viagem dela de volta aos Estados Unidos desde seu casamento com Harry em uma cerimônia repleta de celebridades no Castelo de Windsor, em maio de 2018.

O chá de bebê, segundo a revista People, foi bem intimista. Enquanto a neve caía lá fora, os poucos convidados sentavam-se no chão e conversavam sobre o futuro da criança da ex-atriz da série "Suits".