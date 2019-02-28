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Família real

Meghan Markle e príncipe Harry esperam por um menino, diz site

A revelação do sexo da criança aconteceu em um chá de bebê organizado em Nova York

Publicado em 

27 fev 2019 às 21:44

Publicado em 27 de Fevereiro de 2019 às 21:44

Meghan Markle e o príncipe Harry Crédito: Reprodução | Instagram
A atriz Meghan Markle, 37, e o príncipe Harry, 34, estão aguardando um menino, segundo informações do site Us Weekly. A revelação do sexo da criança aconteceu em um chá de bebê organizado por Meghan em Nova York. A duquesa fez o anúncio para cerca de 15 amigos mais próximos.
Essa foi a primeira viagem dela de volta aos Estados Unidos desde seu casamento com Harry em uma cerimônia repleta de celebridades no Castelo de Windsor, em maio de 2018.
O chá de bebê, segundo a revista People, foi bem intimista. Enquanto a neve caía lá fora, os poucos convidados sentavam-se no chão e conversavam sobre o futuro da criança da ex-atriz da série "Suits".
A atriz revelou que estava grávida em outubro do ano passado. A criança, o próximo neto da rainha Elizabeth, será o sétimo na sucessão ao trono britânico. O bebê deverá nascer em abril.
> Atriz de 'Jessica Jones' revela gravidez no Oscar 2019

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