Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BEBÊ

Meghan Markle constrói quarto de ioga de quase R$ 14 milhões para bebê

Markle pratica a ioga desde jovem e sua mãe dá aulas da atividade em Los Angeles

Publicado em 15 de Janeiro de 2019 às 17:15

Publicado em 

15 jan 2019 às 17:15
Casamento príncipe Harry e Meghan Markle Crédito: Jonathan Brady
Meghan Markle, 37, já está carregando seu bebê na barriga há seis meses, mas continua planejando (e gastando) com a recepção do novo Conde de Dumbarton (ou Lady de Mountbatten-Windsor, se menina).
Segundo o jornal norte-americano RadarOnline, a duquesa de Sussex está construindo uma sala especial no Castelo de Windsor voltada apenas para a prática de ioga da criança. O projeto é estimado em US$ 3,75 milhões (cerca de R$ 13,93 milhões).
Markle pratica a ioga desde jovem e sua mãe dá aulas da atividade em Los Angeles. O filho do casal real também deverá aproveitar em breve o exercício: segundo a previsão, ele nasce durante a Primavera do Hemisfério Norte, entre 20 de março e 21 de junho.
Meghan Markle e o marido, príncipe Harry, ainda não sabem o sexo do bebê. Os dois se casaram em maio do ano passado e anunciaram em outubro que esperavam seu primeiro bebê para 2019, mas sem dar mais detalhes. Agora, tudo indica que o mais recente membro da família real britânica deve nascer em abril.
Durante uma conversa com pessoas que se aglomeravam para acompanhar a visita de Meghan e Harry à cidade de Birkenhead nesta segunda-feira (14), no norte da Inglaterra, a duquesa revelou o tempo de gravidez, mas o sexo do sétimo na linha de sucessão ao trono deve se manter uma "surpresa", segundo a imprensa britânica.
Afastada da televisão desde o casamento com Harry, Meghan recebeu recentemente uma proposta dos produtores da série americana "Suits", a que ela fazia parte, para fazer uma pequena participação, pelo valor de US$ 2 milhões (aproximadamente R$ 7,4 milhões) a US$ 6 milhões (R$ 22,3 milhões).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

meghan markle Inglaterra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados