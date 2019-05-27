Famoso

Médico Fernando Gomes deixa 'Encontro' e estreia em programa da Band

O neurocientista ficou conhecido como Doutor Colírio, por ser considerado bonito pelos telespectadores, e não escondeu as expectativas sobre a sua nova fase na televisão.

27 mai 2019 às 20:51

Publicado em 27 de Maio de 2019 às 20:51

Dr. Fernando Gomes, médico Crédito: Reprodução/Instagram @drfernandoneuro
O médico Fernando Gomes, conhecido por participar do "Encontro", de Fátima Bernardes, trocou a Globo pela Bandeirantes e estreou nesta segunda-feira, 27, um quadro no "Aqui Na Band", novo programa da emissora apresentado por Silvia Poppovic e Luís Ernesto Lacombe, das 9h às 11h.
O neurocientista ficou conhecido como Doutor Colírio, por ser considerado bonito pelos telespectadores, e não escondeu as expectativas sobre a sua nova fase na televisão.
"Muito feliz em anunciar para vocês esse novo desafio em minha carreira de comunicador, levando informação de qualidade sobre saúde para toda a população brasileira", escreveu ele aos seus mais de 700 mil seguidores do Instagram.
Na sua primeira apresentação na Band, Fernando Gomes conversou sobre a "química do amor", explicando a relação que existe entre o cérebro e esse sentimento.

