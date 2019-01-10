Home
Médico das celebridades posta vídeo íntimo com esposa por engano

Doutor Barakat se desculpou após o episódio e pediu que integridade da família fosse conservada

Jose Ricardo Medeiros

[email protected]

Publicado em 10 de janeiro de 2019 às 16:49

 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Divulgação/Instituto Doutor Barakat

O médico endocrinologista Mohamad Barakat, que é queridinho das celebridades no meio da Nutrologia, postou, sem querer, um vídeo em seus stories do próprio perfil do Instagram em que aparecia com a esposa fazendo sexo oral. 

Ao notar o descuido, Doutor Barakat, como é conhecido o médico, apagou a gravação e postou novos stories pedindo desculpas aos seguidores: "Peço desculpas àqueles que se sentiram ofendidos. Sei que isso magoa, machuca, decepciona muito... Vai gerar reações diferentes nas pessoas". 

Nos vídeos pedindo desculpas, enquanto Barakat se explicava, a esposa do médico ficou de óculos escuros, com a cabeça baixa, ao lado do marido. 

Após o pedido de desculpas, o endocrinologista pediu, apenas, que a integridade da esposa - que aparecia no vídeo íntimo - e dos filhos fossem preservadas. "Peço a gentileza de nos preservar e, no melhor possível, atender ao pedido de não transformar esse acidente, esse episódio, em uma tragédia maior. Acredito no ser humano, me desculpem, agradeço desde já", disse, no fim da gravação. 

BARAKAT É O MÉDICO DOS FAMOSOS

Doutor Barakat é famosos na internet. Só no Instagram possui mais de um milhão de seguidores, que podem ter assistido ao momento íntimo compartilhado sem querer pelo médico. Mas o fato é que nessa lista também estão as celebridades que o endocrinologista atende. 

Frequentam o consultório dele gente como Rebeca Abravanel, Sabrina Sato, Giovanna Ewbank, Eliana, Grazi Massafera, além dos atores Rafael Cardoso e Nicolas Prattes. Até o padre Fábio de Melo já se consultou com Barakat. 

