'Me moldou como mulher', diz Emilia Clarke sobre 'Game of Thrones'

Crédito: Divulgação/HBO

Emilia Clarke, 32, a atriz que interpreta Daenerys em "Game of Thrones", fez uma publicação emocionante para se despedir da série da HBO que chega ao fim neste domingo (19). , 32, a atriz que interpretaem, fez uma publicação emocionante para se despedir da série da HBO que chega ao fim neste domingo (19).

Com uma foto em que aparece atores do elenco principal, Clarke agradeceu pela experiência e disse que a série a "moldou como mulher".

"Encontrar as palavras para escrever este post me deixou pressionada com tanta coisa que quero dizer, mas nem todas as palavras serão suficientes para dizer o que esta série e Dany significaram para mim. A mãe dos dragões assumiu toda a minha vida adulta. Essa mulher assumiu todo o meu coração", escreveu.

No texto, a atriz diz que "suou no fogo do dragão", derramou muitas lágrimas por aqueles que foram deixando o elenco após a morte dos personagens, e que forçou o cérebro "para tentar fazer justiça a Khaleesi e suas palavras, ações (e nomes) magistrais".

"Game of Thrones me moldou como mulher, como atriz e como ser humano. Eu só queria que meu querido pai estivesse aqui agora para ver até onde voamos", acrescentou.