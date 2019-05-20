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Emocionante

'Me moldou como mulher', diz Emilia Clarke sobre 'Game of Thrones'

'Game of Thrones me moldou como mulher', disse a atriz
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mai 2019 às 11:18

Publicado em 20 de Maio de 2019 às 11:18

Crédito: Divulgação/HBO
Emilia Clarke, 32, a atriz que interpreta Daenerys em "Game of Thrones", fez uma publicação emocionante para se despedir da série da HBO que chega ao fim neste domingo (19).
Com uma foto em que aparece atores do elenco principal, Clarke agradeceu pela experiência e disse que a série a "moldou como mulher".
"Encontrar as palavras para escrever este post me deixou pressionada com tanta coisa que quero dizer, mas nem todas as palavras serão suficientes para dizer o que esta série e Dany significaram para mim. A mãe dos dragões assumiu toda a minha vida adulta. Essa mulher assumiu todo o meu coração", escreveu.
No texto, a atriz diz que "suou no fogo do dragão", derramou muitas lágrimas por aqueles que foram deixando o elenco após a morte dos personagens, e que forçou o cérebro "para tentar fazer justiça a Khaleesi e suas palavras, ações (e nomes) magistrais".
"Game of Thrones me moldou como mulher, como atriz e como ser humano. Eu só queria que meu querido pai estivesse aqui agora para ver até onde voamos", acrescentou.
Clarke finaliza o texto agradecendo ao apoio dos fãs: "Sem vocês não há nós. E agora nosso relógio parou".

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