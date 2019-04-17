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Polêmica dos dentes

'Me escolheram para bode expiatório', diz Deborah Secco sobre críticas

Atriz começou a ser bombardeada com comentários negativos sobre seus dentes depois de se submeter a um procedimento estético

Publicado em 17 de Abril de 2019 às 20:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2019 às 20:00
"Julguem mais! Julguem mesmo", escreveu Deborah Secco no texto que acompanha um vídeo que publicou nas redes sociais nesta terça (16). Na imagem, a atriz aparece com uma boca gigante graças a um recurso divertido no Instagram.
Crédito: Reprodução/Instagram @dedesecco
Deborah Secco mandou um recado aos internautas que a criticaram: "Para todos vocês que estão incomodados com meus dentinhos, só tenho uma coisa a dizer. Se preocupem com a vida de vocês, porque estou bem feliz com eles", disse, de maneira bem humorada. O vídeo foi visualizado por mais de um milhão de pessoas.
Alguns seguidores da atriz criticaram o tratamento dentário feito por ela. "Os dentes estão muito brancos, parecem artificiais", escreveu um. Outro internauta comentou que a atriz teria colocado 'lente na dentadura'.
"Que bom terem me escolhido para bode expiatório em um dia e momento em que estou bem. Há dias que dói, existem pessoas mais sensíveis que eu para esse tipo de 'brincadeira'. Reflitamos todos sobre nosso olhar para o outro", desabafou a atriz, mostrando que pessoas que têm vida pública também sofrem com as críticas.
Deborah Secco garante que está satisfeita com o resultado do tratamento dentário. "Ah, sobre os meus dentes: estou bem feliz com eles! E não é que é isso o que importa?", concluiu. "Está lindo esse sorriso", "Bando de invejosos" e "Que resposta maravilhosa" foram os principais comentários.

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