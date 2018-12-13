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'Me enganei', diz Xuxa sobre João de Deus após denúncias de abuso

Cantora pediu desculpas por já ter divulgado documentário de médium: 'Tive um carinho muito especial por ele'

Publicado em 13 de Dezembro de 2018 às 19:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2018 às 19:47
Xuxa Meneghel pediu desculpas por já ter divulgado documentário de médium João de Deus Crédito: Instagram / @xuxamenegheloficial
A apresentadora Xuxa Meneghel usou a rede social Instagram para falar sobre as denúncias de abuso sexual contra o médium João de Deus que vieram à tona na última semana e culminaram em um pedido de prisão preventiva pelo Ministério Público de Goiás.
"Quero dizer pra vocês que eu o conheci, fui lá fazer uma gravação - que não foi ao ar na Rede Globo. Conheci e tive um carinho muito especial por ele. Gostei daquela pessoa que eu conheci lá", contou Xuxa.
> 'Espero que a justiça seja feita', diz Oprah Winfrey sobre João de Deus
"Infelizmente eu me enganei, e me enganei feio. Então eu tô vindo aqui pra pedir desculpa a vocês. Já divulguei o documentário dele, falei que era uma pessoa legal e tudo. Me sinto na obrigação de dizer a todos vocês que eu tô até um pouco envergonhada com tudo isso."
Por fim, Xuxa também fez um apelo de compreensão às vítimas dos abusos, e pediu que mulheres continuem denunciando casos semelhantes. "Queria que vocês entendessem que essas pessoas não falaram no passado por vergonha, por medo, querendo esquecer tudo isso. Mas quero dizer a todas vocês, mulheres, que passaram por isso, que eu tô com vocês, tá. Sinto muito, muito mesmo, muito, de verdade."
"Denunciem pessoas como essa e outras, que têm que pagar por isso", concluiu.
> Médium João de Deus: ES passa a integrar força-tarefa nacional

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