Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Aceitação

'Me aceito com plásticas', diz Gretchen ao desabafar sobre aparência

Rainha do Rebolado precisou se esclarecer depois de postar mensagem que dizia que a mulher tinha que se aceitar como ela é
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mai 2019 às 15:18

Publicado em 06 de Maio de 2019 às 15:18

Crédito: Reprodução/Instagram @mariagretchen
Gretchen frequentemente é alvo de dezenas de mensagens de ódio que dão conta, principalmente, sobre sua aparência. No último fim de semana, a Rainha do Rebolado compartilhou um registro em que diz: "Que toda mulher entenda que o único padrão de beleza, que realmente importa é ela se sentir bem do seu jeito. Toda mulher bem resolvida é linda por natureza". 
Ao ser duramente criticada e chamada de hipócrita, principalmente pelo número de cirurgias plásticas às que já se submeteu, a mãe de Thammy Miranda decidiu abrir o coração e desabafar com os fãs. 
"Bom dia, gente. Aqui, eu fiz um post falando que a mulher tem que se aceitar do jeito que ela é, e tem uma galera aí dizendo que eu não me aceito do jeito que eu sou. No meu post eu fui bem clara que você tem que se aceitar do jeito que você quiser, eu me aceito assim... Fazendo plástica, fazendo harmonização, treinando na academia, tomando minhas vitaminas. É assim que eu me aceito, se você se aceita do jeito que você é sem se cuidar também é lindo. O que eu quis dizer com esse post... Que, aliás, meu Deus do céu, como é difícil manter uma rede social que você quer colocar coisas para as pessoas se engrandecerem, se valorizarem, ficarem bem consigo próprias. As pessoas só levam as coisas para o lado do mal: 'ah, você não se aceita, você já fez plásticas", falou. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Homem é baleado durante ataque a tiros na Praça do Hi-Fi, em Vitória
Homem é baleado ao tentar proteger companheira de tiros em praça de Vitória
Festival Agita reúne shows de bandas capixabas, gastronomia e atrações infantis.
Shopping do ES recebe festival musical com Macucos e Casaca
Gordura abdominal
Gordura abdominal na pós-menopausa está ligada ao desempenho cognitivo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados