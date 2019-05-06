'Me aceito com plásticas', diz Gretchen ao desabafar sobre aparência

frequentemente é alvo de dezenas deque dão conta, principalmente, sobre sua aparência. No último fim de semana, a Rainha do Rebolado compartilhou um registro em que diz: "Que toda mulher entenda que o único padrão de beleza, que realmente importa é ela se sentir bem do seu jeito. Toda mulher bem resolvida é linda por natureza".

"Bom dia, gente. Aqui, eu fiz um post falando que a mulher tem que se aceitar do jeito que ela é, e tem uma galera aí dizendo que eu não me aceito do jeito que eu sou. No meu post eu fui bem clara que você tem que se aceitar do jeito que você quiser, eu me aceito assim... Fazendo plástica, fazendo harmonização, treinando na academia, tomando minhas vitaminas. É assim que eu me aceito, se você se aceita do jeito que você é sem se cuidar também é lindo. O que eu quis dizer com esse post... Que, aliás, meu Deus do céu, como é difícil manter uma rede social que você quer colocar coisas para as pessoas se engrandecerem, se valorizarem, ficarem bem consigo próprias. As pessoas só levam as coisas para o lado do mal: 'ah, você não se aceita, você já fez plásticas", falou.