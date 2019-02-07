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12 anos de idade

MC Melody tenta abandonar imagem erotizada e surge infantil

Em maio de 2017, MC Melody chorou e anunciou o fim da carreira. "Você que queria estragar meu sonho, minha carreira. Você conseguiu", disse, à época

Publicado em 

07 fev 2019 às 12:42

Publicado em 07 de Fevereiro de 2019 às 12:42

Crédito: Reprodução/Instagram @melodyoficial3
Gabriella Abreu Severino, de 12 anos, é uma garota que tentou entrar no cenário musical do funk há dois anos. MC Melody, como ficou conhecida, se destacava pelos falsetes em paródias de Anitta, com "Vai Malandra", e pela imagem extremamente sexualizada para uma jovem adolescente.
O Ministério Público chegou a retirar a página de Gabriella do Instagram do ar por causa disso. Na época, a carreira da garota era gerenciada pelo pai.
Em maio de 2017, MC Melody chorou e anunciou o fim da carreira. "Você que queria estragar meu sonho, minha carreira. Você conseguiu. Só tenho que agradecer a quem me ajudou, a quem quis ficar perto de mim. Muito obrigada", desabafou na ocasião.
Quase dois anos depois, a menina apareceu em publicações no perfil oficial dela no Instagram com roupas infantis. A carreira profissional passou a ser gerenciada pela mãe, Glória Daiane Severino, que deu início paralelamente a um acompanhamento psicológico e psiquiátrico de Melody e da irmã, Bella Angel, de 14 anos, que também tinha um visual erotizado.
Nesta terça-feira, 5, a adolescente apareceu comemorando o aniversário de 12 anos com um vestido de criança, um bolo e uma decoração de unicórnio. "Meus 12 anos! Obrigada", escreveu na legenda das fotos.

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