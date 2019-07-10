Home
>
Famosos
>
MC Loma faz harmonização facial aos 16 anos: "Kardashian"

MC Loma faz harmonização facial aos 16 anos: "Kardashian"

Cantora decidiu compartilhar o início do processo de mudança no Instagram

Jose Ricardo Medeiros

[email protected]

Publicado em 10 de julho de 2019 às 12:23

 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @mclomaofficial

MC Loma, de 16 anos, compartilhou com seus seguidores do Instagram os primeiros passos de seu processo de harmonização facial. O procedimento, que é polêmico entre a comunidade médica e estética internacional, consiste em aplicações de botox e preenchedores em diferentes pontos do rosto. 

Recomendado para você

Humorista é um dos investidores desde o ano passado. Nas redes sociais, fãs e torcedores vibram pela visita

Renato Albani visita sede do Rio Branco e assiste a treino: "2026 vai ser diferente"

Após mais uma expulsão, reality quebrou o próprio recorde de edição com o maior número de participantes expulsos

A Fazenda 17 tem o recorde de edição com mais expulsões

Participante do reality show é eliminada do programa devido a ato de violência realizado durante transmissão ao vivo: 'O que é isso?', reage Adriane Galisteu

Carol Lekker é expulsa de 'A Fazenda 17'; saiba o motivo

> Xuxa detona ex-paquita após harmonização facial: "Sem expressão"

MC Loma mostra resultado de primeira sessão de harmonização facial Crédito: Reprodução/Instagram @mclomaofficial

Na web, a jovem escreveu: "Uaay!!! Minha gente comecei o projeto Kardashian e ja tô linda e sem rosto de cebola. Mas falando sério minha gente, que queixo é esse? Amei! Tudo pelas mãos do doutor Cássio, um profissional excelente que escolhi pra dar uma arrumada no meu rosto. Essa da foto foi só a primeira etapa e já estou ansiosa para as próximas que vou fazer com ele". 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais