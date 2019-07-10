Mostrou tudo na web

MC Loma faz harmonização facial aos 16 anos: "Kardashian"

Cantora decidiu compartilhar o início do processo de mudança no Instagram

MC Loma , de 16 anos, compartilhou com seus seguidores do Instagram os primeiros passos de seu processo de harmonização facial . O procedimento, que é polêmico entre a comunidade médica e estética internacional, consiste em aplicações de botox e preenchedores em diferentes pontos do rosto.

Na web, a jovem escreveu: "Uaay!!! Minha gente comecei o projeto Kardashian e ja tô linda e sem rosto de cebola. Mas falando sério minha gente, que queixo é esse? Amei! Tudo pelas mãos do doutor Cássio, um profissional excelente que escolhi pra dar uma arrumada no meu rosto. Essa da foto foi só a primeira etapa e já estou ansiosa para as próximas que vou fazer com ele".