MC Loma faz harmonização facial aos 16 anos: "Kardashian"

Publicado em 10 de julho de 2019 às 12:23
- Atualizado há 6 anos
MC Loma, de 16 anos, compartilhou com seus seguidores do Instagram os primeiros passos de seu processo de harmonização facial. O procedimento, que é polêmico entre a comunidade médica e estética internacional, consiste em aplicações de botox e preenchedores em diferentes pontos do rosto.
Na web, a jovem escreveu: "Uaay!!! Minha gente comecei o projeto Kardashian e ja tô linda e sem rosto de cebola. Mas falando sério minha gente, que queixo é esse? Amei! Tudo pelas mãos do doutor Cássio, um profissional excelente que escolhi pra dar uma arrumada no meu rosto. Essa da foto foi só a primeira etapa e já estou ansiosa para as próximas que vou fazer com ele".
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o