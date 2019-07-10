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MC Loma faz harmonização facial aos 16 anos: "Kardashian"

Cantora decidiu compartilhar o início do processo de mudança no Instagram
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

10 jul 2019 às 12:23

Publicado em 10 de Julho de 2019 às 12:23

Crédito: Reprodução/Instagram @mclomaofficial
MC Loma, de 16 anos, compartilhou com seus seguidores do Instagram os primeiros passos de seu processo de harmonização facial. O procedimento, que é polêmico entre a comunidade médica e estética internacional, consiste em aplicações de botox e preenchedores em diferentes pontos do rosto. 
> Xuxa detona ex-paquita após harmonização facial: "Sem expressão"
MC Loma mostra resultado de primeira sessão de harmonização facial Crédito: Reprodução/Instagram @mclomaofficial
Na web, a jovem escreveu: "Uaay!!! Minha gente comecei o projeto Kardashian e ja tô linda e sem rosto de cebola. Mas falando sério minha gente, que queixo é esse? Amei! Tudo pelas mãos do doutor Cássio, um profissional excelente que escolhi pra dar uma arrumada no meu rosto. Essa da foto foi só a primeira etapa e já estou ansiosa para as próximas que vou fazer com ele". 

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