MC Loma faz harmonização facial aos 16 anos: "Kardashian"

Na web, a jovem escreveu: "Uaay!!! Minha gente comecei o projeto Kardashian e ja tô linda e sem rosto de cebola. Mas falando sério minha gente, que queixo é esse? Amei! Tudo pelas mãos do doutor Cássio, um profissional excelente que escolhi pra dar uma arrumada no meu rosto. Essa da foto foi só a primeira etapa e já estou ansiosa para as próximas que vou fazer com ele".