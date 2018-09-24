MC Loma é criticada por posicionamento político sem poder votar

MC Loma exibe 'barriguinha' em post que fala sobre política, em seu próprio perfil do Instagram Crédito: Reprodução/Instagram @mclomaofficial

O período pré-eleitoral é sempre mais delicado do que qualquer outro. Aos 15 anos, sem ter idade para ter um título de eleitor, MC Loma decidiu se posicionar politicamente em seu perfil do Instagram. No post,

Os tempos são mesmo bem difíceis neste período pré-eleitoral. Aos 15 anos, portanto ainda sem idade para ter um título de eleitor, MC Loma decidiu se posicionar politicamente em seu perfil no Instagram. Veja:

O post rendeu mais de 30 mil comentários e 414 mil curtidas. A cantora acabou atacada até pela barriguinha que exibiu na foto da postagem: Sabe nem falar e nem escrever e quer falar de política. Moral da história quer fazer a media com gays. Minha filha, seque esse buxo e fique de maior pra votar. Outro seguidor afirmou: Falou a menina que foi colocada à força na escola, que faz música com letra depravada e que não tem o maior domínio na em qualquer matéria escolar!.