MC-G15 processa grife Reserva

Lembra do hit do verão passado, Deu onda (aquela do O pai te ama ou, na versão proibidona, Meu pau te ama), de MC G15? A 5ª Vara Empresarial do Rio concedeu ontem liminar obrigando a marca Reserva a recolher todas as camisas inspiradas no sucesso (na estampa, veja ao lado, o pica-pau símbolo da marca faz as vezes do pau) que estiverem à venda ou no estoque. A ação foi movida pelo advogado de G15, André Morrissy, que alegou não ter autorizado o uso da letra. A Justiça também determinou a apreensão de documentos contábeis e comerciais para determinar o valor a ser pago pela grife ao funkeiro.