Sem cirurgia

MC Bin Laden emagrece 40 quilos e fala em "abdômen trincado"

"Foi embora 40 quilos de gordura. Ano passado, cheguei nos 150. Vou chegar nos 90 quilos esse ano ou daqui dois meses e ver o abdome trincado", garantiu o dono do hit "Tá Tranquilo, Tá Favorável"

Publicado em 4 de junho de 2019 às 05:21 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @mcbinladen

Cantor do hit "Tá Tranquilo, Tá Favorável", que foi uma febre entre 2015 e 2016, Jefferson Cristian dos Santos Lima, o cantor MC Bin Laden, 25, conseguiu perder 40 quilos. O músico chegou a pesar 150 quilos. No Instagram, mostrou o resultado de sua força de vontade e recebeu o carinho dos fãs. Ele revela que o emagrecimento veio por meio de foco e vontade e não por cirurgia.

"Foi embora 40 quilos de gordura. Ano passado, cheguei nos 150. Vou chegar nos 90 quilos esse ano ou daqui dois meses e ver o abdômen trincado. Ai sim volto a gravar clipe sem camiseta. E não, não tem pele caída, não tem pelanca. Está tudo virando músculo, definindo. Não operei e nem pretendo operar", comentou.

Relembre o clipe de "Tá Tranquilo, Tá Favorável" de MC Bin Laden:

Bin Laden destacou na publicação que tudo o que foi feito foi pensando em sua saúde e não em sua vaidade. "Quem gosta de mim gosta como eu sou e pronto. Apenas cuido da minha saúde e do meu corpo para me sentir bem comigo mesmo. Estética é brinde. Se eu ficar bonito ou não, estou pouco me lixando. Quero é estar bem. Eu quero chegar no ponto e dizer 'eu consegui'."

O cantor atualmente está em estúdio gravando um novo disco de sete faixas, de nome "Vencer ou Vencer". Ele revela que pensa em mudar um pouco o estilo de seu funk. Das letras estilo chiclete (que grudam na cabeça) para outras mais profundas e que abordem temas como a superação, vitórias e a depressão.

"Que Deus abençoe esse novo projeto que pode, sim, receber criticas e certos julgamentos. Mas acredito que irá fazer muito sucesso e chegar em muitas pessoas, mudar muita gente e vidas."

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta