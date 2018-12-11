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Mayra Cardi bloqueia comentários e diz que não mostrará rosto da filha

É com dor no coração que decidi não mostrar o rosto da Sophia, escreveu a ex-BBB

Publicado em 11 de Dezembro de 2018 às 17:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2018 às 17:28
11/12/2018 - A ex-BBB Mayra Cardi e a filha Sophia Crédito: Instagram/@mayracardi
Desde o nascimento de Sophia, os pais Mayra Cardi e Arthur Aguiar estão recebendo milhares de mensagens em suas redes sociais. A ex-BBB vem sendo muito criticada pela forma como cuida da menina e nesta terça-feira, 10, ela comunicou que bloqueou os comentários de suas fotos no Instagram.
Mayra começou o texto anunciando a criação da hashtag #EsseÉMeuLimite. Depois, desabafou sobre as críticas: "Estou fechando os comentários das minhas fotos até quando souberem o que é educação e respeito. Aos que só têm ódio para dar, por favor, se retirem. Aqui não tem espaço para seu rancor, não mais. Seu limite acaba onde começa o meu".
A ex-BBB também reforçou que não irá mostrar o rosto da filha. "É com dor no coração que decidi não mostrar o rosto da Sophia. A vida é minha e essa decisão cabe a mim", relatou. Até então, Mayra publicava diversos momentos com a bebê nas redes sociais, mas nunca chegou a mostrar o rosto completo da filha.
Leia o texto na íntegra:

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