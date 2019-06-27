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LUTO

Max Wright, o pai da série 'Alf, o Eteimoso', morre aos 75 anos

Familiares informaram que ele morreu vítima de câncer em casa em Hermosa Beach, no estado da Califórnia

Publicado em 27 de Junho de 2019 às 15:47

Publicado em 

27 jun 2019 às 15:47
27/06/2019 - Max Wright com o personagem Alf, da série 'Alf, O Eteimoso' Crédito: Alien Productions/Divulgação
O ator Max Wright, que interpretou o personagem Willie Tanner, pai da família da série "Alf, o Eteimoso", morreu nesta quinta-feira (27) aos 75 anos, informou o site TMZ.
Segundo o site, familiares informaram que ele morreu em decorrência de um câncer em casa, em Hermosa Beach, no estado da Califórnia.
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Ele foi diagnosticado com linfoma, grupo de tumores de células sanguíneas, ainda em 1995, mas a doença permaneceu em remissão por muitos anos.
A mulher de Wright, Linda Ybarrondo, com quem era casado desde 1965, morreu em 2017 de câncer de mama. O casal teve dois filhos.
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Max Michu Meszaros, ator que interpretou Alf nas primeiras temporadas da série, também morreu recentemente, em 2016, aos 76 anos.
Veterano da TV americana, Max Wright também atuou em programas como "The Norm Show" e "Curto Circuito" e em filmes como "All That Jazz - O Show Deve Continuar" e "Reds".
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Max Também fez participações especiais na série Friends na primeira temporada, em 1994, e na segunda,em 1995, no papel de Terry.

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