Diária de R$ 28 mil

Matthew Perry, de 'Friends', vive isolado em hotel, diz site

Perry foi internado várias vezes em clínicas de reabilitação para tratar o vício em alcoolismo

Publicado em 8 de agosto de 2019 às 11:00 - Atualizado há 6 anos

Matthew Perry, de 'Friends', vive isolado em hotel, diz site Crédito: Reprodução

Conhecido como Chandler, da série "Friends", grande sucesso no fim dos anos 1990 e início dos anos 2000, Matthew Perry, 49, está morando em um quarto de hotel em Nova York, que tem diárias no valor de US$ 7.000 (cerca de R$ 27,9 mil), segundo informações divulgadas pelo Radar Online.

O site também afirma que o ator está com uma aparência irreconhecível e que ele vive isolado no local.

Apesar de ter ido para clínicas de reabilitação mais de uma vez, um funcionário do hotel disse ao Radar Online que Perry continua bebendo. "Ele não gosta de ser incomodado e entra em áreas privadas do hotel, onde apenas os VIPs são permitidos. E ele pede algumas bebidas fortes ", disse outra fonte.

"Dificilmente alguém o reconhece, porque ele está muito abatido em relação ao que as pessoas se lembram. Fica sozinho e dificilmente deixa o quarto até que escureça, exceto por um cigarro ou uma consulta no hospital", informou outra fonte.

Em fevereiro deste ano, o Radar Online informou que os atores que trabalharam com ele em "Friends", como Jennifer Anniston e Matt LeBlanc, estavam dispostos a ajudá-lo.

Por conta de seu vício, Perry já confessou em entrevista ao programa The Chris Evans Breakfast Show não lembrar de três temporadas inteiras de "Friends". A revelação foi feita após ele ser questionado sobre qual sua temporada preferida.

"Meu Deus. Acho que a resposta é: eu não me lembro de três anos inteiros. Nada entre a terceira e a sexta temporadas. Eu estava fora de tudo por um período de tempo", admitiu.

Perry foi internado várias vezes em clínicas de reabilitação para tratar o vício, inclusive em 2001, quando "Friends" ainda estava no ar. Depois disso, conseguiu permanecer "limpo" e abriu uma instituição para ajudar ex-viciados, a Perry House.

Recentemente, ele colocou à venda sua cobertura em Los Angeles (EUA). O apartamento de 860 m² fica no bairro de Century Center, no 40º andar do prédio Century Tower, e foi comprada por Perry há dois anos pelo valor de US$ 20 milhões (cerca de R$ 77,4 milhões).

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta