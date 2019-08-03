Home
Matthew Perry, de 'Friends', coloca à venda apartamento milionário

O apartamento conta com uma sala de cinema especial do Batman e mobílias de luxo

Folha Press

Publicado em 3 de agosto de 2019 às 16:34

 - Atualizado há 6 anos

O ator Matthew Perry Crédito: Reprodução/Instagram @mattylangfordperry

O ator Matthew Perry, 49, conhecido por viver o personagem Chandler Bing na série "Friends", decidiu colocar à venda sua cobertura em Los Angeles (EUA).

O apartamento de 860 m² fica no bairro de Century Center, no 40º andar do prédio Century Tower, e foi comprada por Perry há dois anos pelo valor de US$ 20 milhões (cerca de R$ 77,4 milhões).

O imóvel conta com quatro quartos, oito banheiros, cozinha moderna, home theater, quatro varandas com vista para Los Angeles, uma sala de cinema especial do Batman - um dos personagens favoritos do ator - e mobílias de luxo.

A revista norte-americana Variety pôde fotografar a cobertura de Perry. Veja abaixo detalhes dos principais cômodos.

No final do ano passado, Perry revelou em sua conta no Twitter que precisou ficar três meses hospitalizado, afastado de sua casa. Ele, no entanto, não deu detalhes sobre o que teria provocado sua internação ou seu atual estado de saúde. 

Em agosto, um representante do ator afirmou que Perry precisou passar por uma cirurgia de emergência em um centro médico de Los Angeles, nos Estados Unidos, para reparar uma perfuração gastrointestinal, também conhecida como ruptura do intestino. 

No entanto, Perry já admitiu em várias ocasiões que foi internado várias vezes em clínicas de reabilitação para tratar o vício em álcool e Vicodin (tarja-preta). Em 2016, ele chegou a dizer que não se lembra de três temporadas inteiras de Friends (1994-2004) por conta do vício em álcool e drogas. 

"Eu fiz 'Friends' dos meus 24 aos 34 anos. Estava no auge da fama. Nós seis estávamos em todos os lugares, o tempo todo", lembra. "Para quem via de fora, parecia que tinha tudo. Mas foi na verdade uma época muito solitária para mim, porque esse tempo todo eu sofria de alcoolismo", afirmou em 2013. 

