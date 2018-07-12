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FAMOSA

Marquezine supera Anitta e se torna brasileira com mais seguidores no Instagram

Copa do Mundo e Deus Salve o Rei impulsionaram a visibilidade da atriz

Publicado em 11 de Julho de 2018 às 21:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2018 às 21:10
Bruna Marquezine Crédito: Reprodução/Instagram
Impulsionada pela Copa do Mundo, a atriz Bruna Marquezine superou Anitta e se tornou novamente a brasileira com mais seguidores no Instagram. Neste momento, a namorada do jogador Neymar conta com 29,5 milhões de fãs que acompanham suas publicações, contra 29,4 milhões da cantora.
Além do torneio de futebol, a atuação de Bruna na novela das sete Deus Salve o Rei também ajudou na sua visibilidade no Instagram. As duas vêm alternando a primeira posição desde o início de 2018, com fãs organizando campanhas para atrair mais seguidores para os seus ídolos.
A terceira colocação do ranking continua com a atriz Marina Ruy Barbosa, que também está em Deus Salve o Rei, com 25,6 milhões de seguidores. Entre os homens, Neymar ocupa a primeira colocação e está perto de se tornar o primeiro brasileiro a ultrapassar a marca de 100 milhões de seguidores, com 99,6 milhões de fãs.

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