Marquezine supera Anitta e se torna brasileira com mais seguidores no Instagram

Bruna Marquezine Crédito: Reprodução/Instagram

Impulsionada pela Copa do Mundo, a atriz Bruna Marquezine superou Anitta e se tornou novamente a brasileira com mais seguidores no Instagram. Neste momento, a namorada do jogador Neymar conta com 29,5 milhões de fãs que acompanham suas publicações, contra 29,4 milhões da cantora.

Além do torneio de futebol, a atuação de Bruna na novela das sete Deus Salve o Rei também ajudou na sua visibilidade no Instagram. As duas vêm alternando a primeira posição desde o início de 2018, com fãs organizando campanhas para atrair mais seguidores para os seus ídolos.