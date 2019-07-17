Só sorrisos

Marquezine é vista com ex de Kardashian em carrão de luxo nos EUA

Atriz está morando em Los Angeles

Publicado em 17 de julho de 2019 às 11:05 - Atualizado há 6 anos

A atriz Bruna Marquezine e Younes Bendjima, ex de Kourtney Kardashian, são vistos juntos em Los Angeles, nos Estados Unidos, em carrão de luxo Crédito: Reprodução/Instagram @marquezinebrazil

Bruna Marquezine, 23, se mudou há poucos dias para Los Angeles e já está em manchetes de jornais internacionais. Depois de um jantar nesta segunda-feira (16), a atriz brasileira foi vista saindo de um restaurante em Los Angeles ao lado do modelo Younes Bendjima, 26, que é ex-namorado da socialite Kourtney Kardashian, 40.

Os dois foram flagrados por diversos paparazzis americanos dentro de um automóvel de luxo, após saírem juntos do restaurante. O modelo argelino ganhou fama ao namorar uma das Kardashian de 2016 a 2018, se separando de Kourtney em agosto do ano passado.

Essa não é a primeira vez que os dois são vistos juntos. No final do junho, ambos estiveram presentes no desfile campestre de 10 anos da grife Jacquemus em campos de lavanda do sul da França.

Bruna Marquezine está vivendo em Los Angeles e tem compartilhado sua rotina nas redes sociais. Há poucos dias, ela contou que sentiu um terremoto, mas tranquilizou seus fãs, dizendo que o tremor não foi em Los Angeles, alegando que brasileiros não sabem lidar com isso.

"Cheguei na Califórnia ontem e já teve um terremoto", escreveu. Diante da notícia, muita gente começou a perguntar se ela estava bem e se não havia se machucado.

"Estou, graças a Deus. Não foi em Los Angeles, mas deu para sentir. Está tudo bem. Só estou assustada, né? Brasileiros não sabem lidar com essas coisas", publicou.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta