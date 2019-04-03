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Markle foi obrigada a fazer aulas de mídias sociais para usar Instagram

A duquesa e o marido abriram ontem uma conta oficial do casal

Publicado em 03 de Abril de 2019 às 17:46

Publicado em 

03 abr 2019 às 17:46
Meghan Markle e o príncipe Harry Crédito: Reprodução | Instagram
Meghan Markle fez aulas de mídias sociais para aprender a usar adequadamente a conta no Instagram que criou com o marido, o príncipe Harry. A intenção é que a duquesa não cometa nenhuma gafe e saiba escolher, com cuidado, as fotos que podem ser publicadas. Criada há um dia, a conta já tem mais de 2 milhões de seguidores.
>> Rainha Elizabeth publica primeira foto no Instagram da família real
A duquesa já foi avisada de que a conta pode ser removida se ela não obedecer às regras. "Pessoas no palácio sabem que, como ex-blogueira, ela tem muito mais experiência do que elas, mas querem deixar claro que agora o que for postado não pode ser deletado. A experiência de usar as redes sociais como uma nobre e como uma atriz são bem diferentes", disse uma fonte do site Radar Online.
Meghan chegou a abrir uma conta privada na rede social, só para dividir momentos com amigos. No entanto, a estratégia não deu certo, e foi pedido que ela removesse a conta. 
Antes de abrir o perfil conjunto no Instagram, o casal real foi incentivado a deixar que uma equipe de mídias sociais tomassem conta das publicações, mas a duquesa insistiu em administrar o perfil. Se a duquesa não seguir todas as regras solicitadas, a conta pode ser removida sem aviso.
>> A pedido de Meghan Markle, príncipe Harry quebra tradição de 20 anos
REGRAS DA COROA
Não é comum que membros da realeza inglesa tenham contam em mídias sociais. Há canais oficiais da coroa que divulgam presença em eventos e notícias mais relevantes. O casal mais jovem do Palácio quis inovar com um perfil conjunto.
Logo que se casou, Meghan teve que renunciar à sua carreira de atriz e assumir uma nova postura como duquesa, que vem cheia de regras. Um dos primeiros pedidos foi que ela apagasse as suas contas pessoais nas redes sociais. 
A atriz americana era presença assídua na internet, onde mantinha um blog de estilo de vida dedicado a assuntos femininos e ostentava milhões de seguidores nas redes sociais.
No Instagram, a americana retratava acontecimentos do seu dia a dia, sem preocupação com formalidades, e fotos de momentos de lazer, vestindo pijamas e biquínis eram comuns em seu perfil.

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