Marina Ruy Barbosa reage às comparações com Marquezine: 'Chega'

Após Bruna Marquezine, 23, explicar sua relação com Marina Ruy Barbosa, 23, e dizer que não são amigas, a atriz de "O Sétimo Guardião" também se pronunciou sobre o ocorrido e a suposta rivalidade que as duas têm.
Uma fã de Marina fez um comentário no Instagram da atriz, questionando a comparação com as atrizes, e a atriz concordou.
"Por que ficam comparando as duas? Nada a ver! Duas lindas com personalidades diferentes. Esse povo gosta só de ver briga e desentendimentos. Vão ser felizes e deixem as pessoas em paz", escreveu a fã.
Marina respondeu o comentário concordando, junto a um emoji de coração: "É isso. Chega, né"
A polêmica começou nesta quarta-feira (13), quando Bruna Marquezine fez um desabafo nas redes sociais afirmando ter virado refém "dessa vida virtual maluca". A afirmação aconteceu após ela deixar temporariamente o Instagram, supostamente, para evitar comentários envolvendo um beijo de seu ex, o jogador Neymar, 27, e a cantora Anitta, 25.
A atriz também aproveitou para esclarecer os boatos sobre sua relação com a colega Marina Ruy Barbosa e afirmou que elas não são amigas por "falta de identificação". "Tentamos e não deu certo e tudo bem. Vocês não sabem de muita coisa", afirmou Marquezine ao responder uma internauta.
Em uma série de tuítes, Marquezine afirmou que nunca vai "entender quem fala mal de quem não conhece, que não gosta de quem não convive e nem nunca conviveu de fato". E acrescentou: "Estou vivendo um momento necessário e importantíssimo de recolhimento e reflexão. Quero crescer e evoluir. Me encontrar e me libertar".