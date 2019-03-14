Marina Ruy Barbosa reage às comparações com Marquezine: 'Chega'

Marina Ruy Barbosa Crédito: Reprodução/Instagram

Após Bruna Marquezine, 23, explicar sua relação com Marina Ruy Barbosa, 23, e dizer que não são amigas, a atriz de "O Sétimo Guardião" também se pronunciou sobre o ocorrido e a suposta rivalidade que as duas têm.

Uma fã de Marina fez um comentário no Instagram da atriz, questionando a comparação com as atrizes, e a atriz concordou.

"Por que ficam comparando as duas? Nada a ver! Duas lindas com personalidades diferentes. Esse povo gosta só de ver briga e desentendimentos. Vão ser felizes e deixem as pessoas em paz", escreveu a fã.

Marina respondeu o comentário concordando, junto a um emoji de coração: "É isso. Chega, né"

A polêmica começou nesta quarta-feira (13), quando Bruna Marquezine fez um desabafo nas redes sociais afirmando ter virado refém "dessa vida virtual maluca". A afirmação aconteceu após ela deixar temporariamente o Instagram, supostamente, para evitar comentários envolvendo um beijo de seu ex, o jogador Neymar, 27, e a cantora Anitta, 25.

A atriz também aproveitou para esclarecer os boatos sobre sua relação com a colega Marina Ruy Barbosa e afirmou que elas não são amigas por "falta de identificação". "Tentamos e não deu certo e tudo bem. Vocês não sabem de muita coisa", afirmou Marquezine ao responder uma internauta.