Marina Ruy Barbosa nega ter sido pivô de separação de casal de atores

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A atriz Marina Ruy Barbosa usou seu Twitter para negar que tenha sido pivô da separação entre José Loreto e Débora Nascimento , anunciada recentemente. Marina contracena com o ator em diversas cenas de O Sétimo Guardião, atual novela das 9 da Globo.

"Hoje comecei a ser apontada por fofoqueiros da internet de ser talvez pivô de uma separação", escreveu Marina em seu Twitter na noite de sábado, 16, ressaltando que os acusadores "devem assistir muita televisão e, pelo visto, a novela."

"Eu amo meu marido e sou muito feliz no casamento e nunca teria, nem nuca tive, nada além de uma parceria profissional e amizade no trabalho consequência dessa novela. Completamente infundado tudo isso", ressaltou.

Marina Ruy Barbosa é casada com o empresário e piloto de corridas Alexandre Negrão desde outubro de 2017.

ENTENDA A SEPARAÇÃO

O casamento entre José Loreto e Débora Nascimento chegou ao fim na última semana. Segundo o colunista Leo Dias, o relacionamento entre os dois teria chegado ao fim na última quinta-feira, 14, após Débora supostamente ter descoberto que tinha sido traída. José Loreto nega as acusações.

Na noite de sábado, o jornal Extra publicou uma reportagem afirmando que uma atriz casada do elenco de O Sétimo Guardião teria se envolvido com o ator. Não demorou para que diversos perfis nas redes sociais apontassem Marina Ruy Barbosa, que fez questão de se posicionar, negando a suposição.

Procurada pelo E+, a assessoria de Débora Nascimento confirma a separação, mas não informa o motivo do término: "A assessoria de imprensa de Débora Nascimento confirma que ela e José Loreto não estão mais juntos. A atriz conta com a compreensão de todos os fãs e amigos da imprensa nesse momento."

O E+ também contatou a assessoria do ator, que enviou a seguinte nota: "José Loreto nega traição e pede compreensão e respeito à privacidade de sua família neste momento."