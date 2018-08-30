Marina Ruy Barbosa comenta casamento do ex-namorado Klebber Toledo

Foto da entrada de Camila Queiroz com a mãe em seu casamento com Kleber Toledo. Imagem recebeu comentário da ex do noivo, a atriz Marina Ruy Barbosa Crédito: Instagram/Camila Queiroz

Internautas parabenizaram um post de Marina Ruy Barbosa nesta quarta-feira, 29. A atriz publicou um texto no perfil oficial de Camila Queiroz no Instagram em que deseja felicidades pelo casamento com Klebber Toledo. Ele e Marina foram namorados de 2011 a 2014, mas a separação não trouxe mágoas.

"Que madura!", "Que educada!", concluíram os seguidores de Camila, que se uniu a Klebber em uma cerimônia em Jericoacoara, no Ceará, no sábado, 25. A celebração aconteceu na praia e contou com a participação de amigos, familiares e famosos.

Camila publicou uma foto em que foi ao altar conduzida pela mãe, Eliana Tavares, após a morte do pai, Sérgio Queiroz, no ano passado.

"Obrigada por ter me dado a mão, por ter dito pra eu respirar fundo no momento em que eu estava mais nervosa do que nunca, por ter se emocionado junto comigo quando a música começou a tocar e por ter me levado ao encontro do meu amor. O pai com certeza está orgulhoso de nós! Te amo, mãe!"