Marina Ruy Barbosa canta música de Tom Jobim em casamento; vídeo

Marina Ruy Barbosa, 24, esteve em uma festa de casamento de uma amiga na noite deste sábado (10) e acabou roubando a cena.
A atriz cantou uma versão de "Eu Sei que Vou Te Amar", canção de Vinicius de Moraes e Tom Jobim, para combinar com o clima da festa.
Ela mesma publicou vídeos da cantoria em suas redes sociais. De vestido pink, microfone na mão e acompanhada de um amigo que tocava violão, ela entoou o clássico.
Capa da revista Glamour de agosto, Marina também tem compartilhado nas redes sociais diversas fotos do ensaio que fez para a publicação.
Em uma delas, aparece deitada no chão, com as pernas sobre uma poltrona e os longos cabelos ruivos esticados.
O clique fez com que várias fãs imitassem a pose e enviassem as imagens para a atriz, que tem compartilhado nos stories do Instagram as homenagens.