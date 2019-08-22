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Marina Ruy Barbosa canta música de Tom Jobim em casamento; vídeo

Ruiva prestigiou Tom Jobim e Vinícius de Moraes com 'Eu Sei Que Vou Te Amar'

Publicado em 22 de Agosto de 2019 às 19:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2019 às 19:29
Crédito: Reprodução/Instagram @marinaruybarbosa
Marina Ruy Barbosa, 24, esteve em uma festa de casamento de uma amiga na noite deste sábado (10) e acabou roubando a cena.
A atriz cantou uma versão de "Eu Sei que Vou Te Amar", canção de Vinicius de Moraes e Tom Jobim, para combinar com o clima da festa.
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Ela mesma publicou vídeos da cantoria em suas redes sociais. De vestido pink, microfone na mão e acompanhada de um amigo que tocava violão, ela entoou o clássico.
Antes, porém, ela teve um momento de descontração na festa, cantando "Onda Diferente", funk gravado por Anitta em parceria com Ludmilla.
Capa da revista Glamour de agosto, Marina também tem compartilhado nas redes sociais diversas fotos do ensaio que fez para a publicação.
Em uma delas, aparece deitada no chão, com as pernas sobre uma poltrona e os longos cabelos ruivos esticados.
O clique fez com que várias fãs imitassem a pose e enviassem as imagens para a atriz, que tem compartilhado nos stories do Instagram as homenagens.

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