Marina Ruy Barbosa canta música de Tom Jobim em casamento; vídeo

Crédito: Reprodução/Instagram @marinaruybarbosa

Marina Ruy Barbosa, 24, esteve em uma , 24, esteve em uma festa de casamento de uma amiga na noite deste sábado (10) e acabou roubando a cena.

A atriz cantou uma versão de "Eu Sei que Vou Te Amar", canção de Vinicius de Moraes e Tom Jobim, para combinar com o clima da festa.

Ela mesma publicou vídeos da cantoria em suas redes sociais. De vestido pink, microfone na mão e acompanhada de um amigo que tocava violão, ela entoou o clássico.

"Onda Diferente", funk gravado por Ludmilla. Antes, porém, ela teve um momento de descontração na festa, cantando, funk gravado por Anitta em parceria com

Capa da revista Glamour de agosto, Marina também tem compartilhado nas redes sociais diversas fotos do ensaio que fez para a publicação.

Em uma delas, aparece deitada no chão, com as pernas sobre uma poltrona e os longos cabelos ruivos esticados.