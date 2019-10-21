Publicado em 21 de outubro de 2019 às 18:33
- Atualizado há 6 anos
Marina Ruy Barbosa, 24, batizou Eduardo, filho caçula da atriz Luma Costa, 31, com o empresário Eduardo Martins, 40, na manhã desse domingo (20). A cerimônia aconteceu na capela do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, fato comentado pela mãe do bebê no Instagram, que explicou ainda que o padrinho da criança é seu irmão, Marcelo, e não o marido de Barbosa, Xandy Negrão, 34.
"Sem palavras ainda para descrever esse momento. Batizar meu filho aos pés do Cristo Redentor rodeada de amigos e família, foi muito especial. Que energia! Com a benção do padre Omar, agora Marina Ruy Barbosa e Marcelo Costa são padrinhos oficiais do nosso amado Dudu. Só tenho a agradecer meus irmãos. Um de sangue e outra de alma. Que dia lindo. Memorável".
O mês de outubro tem sido de festa para a ruiva, que no dia 7 comemorou dois anos de casada e na segunda-feira (14) o aniversário de Negrão. Na ocasião, a atriz usou as redes sociais para parabenizar o marido. Ela postou um vídeo acompanhado da frase "feliz aniversário, meu amor", em inglês.
Barbosa estreou na TV aos sete anos na novela "Sabor da Paixão" (Globo, 2002). O último trabalho da atriz foi como Luz Vidal, protagonista de "O Sétimo Guardião" (Globo, 2018-2019). Já no cinema, as derradeiras aparições foram nos longas "Sequestro Relâmpago" e "Todas as Canções de Amor", ambos em 2018.
