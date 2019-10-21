Famosos

Marina Ruy Barbosa batiza filho da atriz Luma Costa no Cristo Redentor

Cerimônia aconteceu no Rio de Janeiro na manhã desse domingo (20)

Publicado em 21 de outubro de 2019 às 18:33 - Atualizado há 6 anos

Marina Ruy Barbosa batiza Eduardo, filho da atriz Luma Costa, no Cristo Redentor Crédito: Instagram/@estudio_thalitacastanha

Marina Ruy Barbosa, 24, batizou Eduardo, filho caçula da atriz Luma Costa, 31, com o empresário Eduardo Martins, 40, na manhã desse domingo (20). A cerimônia aconteceu na capela do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, fato comentado pela mãe do bebê no Instagram, que explicou ainda que o padrinho da criança é seu irmão, Marcelo, e não o marido de Barbosa, Xandy Negrão, 34.

"Sem palavras ainda para descrever esse momento. Batizar meu filho aos pés do Cristo Redentor rodeada de amigos e família, foi muito especial. Que energia! Com a benção do padre Omar, agora Marina Ruy Barbosa e Marcelo Costa são padrinhos oficiais do nosso amado Dudu. Só tenho a agradecer meus irmãos. Um de sangue e outra de alma. Que dia lindo. Memorável".

O mês de outubro tem sido de festa para a ruiva, que no dia 7 comemorou dois anos de casada e na segunda-feira (14) o aniversário de Negrão. Na ocasião, a atriz usou as redes sociais para parabenizar o marido. Ela postou um vídeo acompanhado da frase "feliz aniversário, meu amor", em inglês.

Barbosa estreou na TV aos sete anos na novela "Sabor da Paixão" (Globo, 2002). O último trabalho da atriz foi como Luz Vidal, protagonista de "O Sétimo Guardião" (Globo, 2018-2019). Já no cinema, as derradeiras aparições foram nos longas "Sequestro Relâmpago" e "Todas as Canções de Amor", ambos em 2018.

