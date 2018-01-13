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Simpática

Marina Ruy Barbosa atende pedido de foto de fã pela internet

Atriz incentivou fã insegura a lhe pedir uma selfie para postar nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2018 às 15:26

Publicado em 13 de Janeiro de 2018 às 15:26

Fã usa a web para pedir foto com Marina Ruy Barbosa e atriz atende pedido Crédito: Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa chamou atenção na última quinta-feira, 11, pela forma simpática como tratou uma fã que estava insegura em pedir para tirar uma foto com ela.
"Muita emoção estar no mesmo restaurante que a Marina Ruy Barbosa, mas nada a ver pedir para tirar uma foto com ela", tuítou a adolescente identificada como Amanda, sem sequer marcar o usuário da atriz na publicação.
Para sua surpresa, alguns momentos depois, a própria conta verificada de Marina respondeu: "Pede!!!". "Tô indo", respondeu a jovem, e um emoji de coraçãozinho ao lado de um mandando um beijinho fecharam a conversa virtual por parte da atriz.
Pouco depois, a garota mostrou as fotos, incluindo uma selfie, nas redes sociais.
Fã usa a web para pedir foto com Marina Ruy Barbosa e atriz atende pedido Crédito: Reprodução/Twitter

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