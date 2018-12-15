Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Apoio

Marina Ruy Barbosa ajuda seguidora após comentário suicida

O comentário foi feito na publicação de Marina sobre o caso de João de Deus

Publicado em 15 de Dezembro de 2018 às 17:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2018 às 17:22
Marina Ruy Barbosa Crédito: Reprodução/ Instagram
A atriz Marina Ruy Barbosa decidiu intervir após ler o comentário suicida publicado por uma seguidora em uma de suas fotos no Instagram. "Fui vítima de abuso do meu irmão e padrasto, não contei na época e carrego um fardo que acaba hoje. Porque decidi dar um fim a minha vida. Deus tenha misericórdia de mim", escreveu a garota. Ao ler o comentário, Marina entrou em contato com a mulher e respondeu: "Ei! Não precisa carregar fardo nenhum! A culpa não é sua".
O comentário foi feito na publicação de Marina sobre o caso de João de Deus. "Trezentas e trinta mulheres se uniram para denunciar o mesmo homem. Por assédio, estupro, pedofilia, incesto praticados há décadas. Essas 330 mulheres não são loucas, mentirosas, invejosas. Elas são vítimas. Vítimas de um homem poderoso que usa Deus como sobrenome", dizia a legenda da foto.
Após o contato de Marina Ruy Barbosa, a jovem se manifestou na própria rede social e agradeceu o apoio recebido nos comentários. "Agradeço a cada pessoa que me procurou e me ofereceu ajuda. Um dia de cada vez, o ontem foi vencido, o hoje e amanhã a Deus pertence", escreveu, marcando a atriz no story do Instagram.
Marina aproveitou para divulgar um vídeo publicado pela fã em seu canal no YouTube, no qual compartilha sua história com a ansiedade e síndrome do pânico. "Uma forma de comunicação e união. Vai lá e dá uma força. Nossa união transforma", completou a atriz.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados