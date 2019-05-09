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'Marina e eu nos resolvemos', diz Giovanna Ewbank após polêmica

Nas últimas semanas, houve indícios de que as duas estariam se reaproximando porque Giovanna teria voltado a seguir Marina no mundo virtual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2019 às 11:34

Publicado em 09 de Maio de 2019 às 11:34

Crédito: Reprodução/Instagram @gio_ewbank
A separação de Débora Nascimento e José Loreto gerou muitas repercussões. Uma delas envolveu o nome de Giovanna Ewbank, madrinha de casamento de Marina Ruy Barbosa, que surpreendeu ao deixar de seguir a atriz nas redes sociais - Marina foi apontada como o motivo da separação.
Nas últimas semanas, houve indícios de que as duas estariam se reaproximando porque Giovanna teria voltado a seguir Marina no mundo virtual. Em entrevista ao blog do Leo Dias, a apresentadora criticou essa percepção que as pessoas têm da realidade por meio das redes sociais e confirmou que as duas "se resolveram".
"Esse caso nos mostrou que as pessoas estão muito focadas em observar as outras e falar sobre suas vidas e sentimentos sem qualquer responsabilidade. Fui uma das pessoas envolvidas nesse mar de fofoca e em nenhum momento fiz qualquer movimento que pudesse prejudicar alguém. Todos nós sabemos que, no fundo, relações não podem ser analisadas por uma foto, um follow ou um unfollow", disse Giovanna.
A apresentadora do GNT disse que Marina a procurou "um tempo depois de toda a confusão" para conversarem. "O que eu mais queria é que todos ficassem bem e resolver nossas questões como mulheres maduras e dispostas a olhar uma para a outra."
Essa foi a primeira vez que Giovanna falou sobre o caso porque precisou de distância para compreender o que acontecia. Ela comentou que "ações e reações humanas só acontecem quando pessoas nutrem um carinho entre si". "Marina e eu nos resolvemos por esta razão e porque sabemos que há muitas verdades criadas e poucas verdades reais", completou a apresentadora.

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